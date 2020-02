Non si scherza col fuoco: trailer italiano della commedia con John Cena

Di Pietro Ferraro martedì 4 febbraio 2020

Una nuova commedia per famiglie per l'attore e wrestler John Cena - Al cinema dal 27 febbraio 2020.

John Cena è un tostissimo vigile del fuoco dal cuore tenero nella nuova commedia per famiglie Non si scherza col fuoco, in arrivo nei cinema italiani il 27 febbraio.

La trama ufficiale:

Quando il sovrintendente Jake Carson (John Cena) e il suo team d'elite di esperti vigili del fuoco (Keegan-Michael Key, John Leguizamo e Tyler Mane) vengono in soccorso di tre fratelli (Brianna Hildebrand, Christian Convery e Finley Rose Slater) coinvolti in un incendio incontrollato, si rendono presto conto che nessun tipo di allenamento potrebbe prepararli per il loro lavoro più impegnativo, i babysitter. Incapaci di trovare i genitori dei bambini, i vigili del fuoco vedono le loro vite, il loro lavoro e persino la loro stazione sprofondare nel caos e imparano rapidamente che i bambini, proprio come gli incendi, sono selvaggi e imprevedibili.

Questo non è la prima commedia per l'attore e wrestler John Cena che potrebbe sorprendere, ma in realtà ha recitato più in commedie che film d'azione se si contano anche i ruoli di doppiatore. I ruoli comedy di Cena includono Un disastro di ragazza, Le sorelle perfette, Daddy's Home, Daddy's Home 2 e Giù le mani dalle nostre figlie.

Non si scherza col fuoco è diretto da Andy Fickman che in precedenza ha diretto Dwayne Johnson in due film per famiglie: la commedia Cambio di gioco e l'avventura fantascientifica Corsa a Witch Mountain.