Disney smentisce rumor sul ritorno di Rick Moranis

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 febbraio 2020

Disney smentisce contatti con l'attore Rick Moranis per il reboot "Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi".

Dopo il rumor su un potenziale ritorno dell'attore Rick Moranis nel reboot del classico Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Disney contattata al riguardo dal sito CinemaBlend sha smentito trattative in corso con Moranis per il quarto film della serie.

Nel film originale uscito nel 1989, Moranis vestiva i panni dell'eccentrico inventore Wayne Szalinski che riesce a costruire un macchinario per rimpicciolire oggetti che finisce per rimpicciolire accidentalmente i suoi figli Nick e Amy, che si ritroveranno minuscoli e indifesi nel giardino di casa che sembra diventato una pericolosa giungla piena di pericoli. Nick e Amy sperduti in questo "nuovo" mondo ostile dovranno riuscire a raggiungere la loro casa e attirare l'attenzione dei loro genitori. Il film ha generato due sequel: Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992) e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997) entrambi con protagonista Moranis con l'aggiunta di una serie tv con un diverso cast di attori andata in onda dal 1997 al 2000.

Lo studio ha negato trattative in corso con Moranis, ma non ha smentito il reboot noto come Shrunk che vedrà Josh Gad nei panni di Nick, il figlio ormai adulto dello Wayne Szalinski di Moranis. Alla fine dello scorso anno c'erano trattative in corso tra Disney e Joe Johnston (Jurassic Park III) regista dell'originale per la regia di questo reboot che dovrebbe, il condizionale in questi casi è d'obbligo, vedere il figlio di Szalinski rimpicciolire accidentalmente i propri figli, come si suol dire...tale padre tale figlio.