Saw 9: primo trailer conferma il titolo ufficiale "Spiral"

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 febbraio 2020

Il nono capitolo di "Saw" con Chris Rock e Samuel L. Jackson arriva nei cinema a maggio 2020.

Lionsgate ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Saw 9 che confermano il titolo ufficiale del film che uscirà nei cinema come Spiral: From The Book of Saw.

Questo nono capitolo è uno spin-off di Saw scritto e prodotto da Chris Rock e diretto da Darren Lynn Bousman che ha diretto già al timone di Saw II, III e IV.

La trama ufficiale:





Una mente sadica scatena una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il nuovo terrificante capitolo del libro di SAW. Lavorando all'ombra di un stimato veterano di polizia (Samuel L. Jackson), il detective detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner recluta (Max Minghella) si occupano di una macabra indagine sugli omicidi che ricordano stranamente alla città un passato raccapricciante. Senza volerlo, intrappolato in un mistero sempre più profondo, Zeke si trova al centro del morboso gioco del killer.

Rock che nasce come comico in una recente intervista ha rivelato di aver infuso un po' di humour alla saga di Saw per dare una svolta al franchise.

Ci sono così tanti film che ho visto e che alla fine tre battute avrebbero reso migliori. Sai cosa intendo? Molte volte puoi fare commedia in cose, se è motivata, senza cambiare il film di per sé. Proprio come quella storia che Beverly Hills Cop è stato scritto per Sylvester Stallone. Eddie Murphy è stato ingaggiato all'ultimo minuto e hanno fatto lo stesso film, ma solo con qualche piccola modifica. Quindi Saw è davvero spaventoso e davvero sanguinoso. È un film di Saw. Ma ogni tanto prendi una piccola boccata d'aria. Sarà bello.

La saga di Saw dopo il suo "innovativo" film originale è entrata nel corso degli anni in una sorta di "loop" creativo che affligge spesso il genere horror, e dopo aver apparentemente concluso i giochi nel 2010 con il deludente Saw 3D - Il capitolo finale, il franchise è risorto a "vecchia" vita nel 2017 con l'altrettanto deludente Saw Legacy (Jigsaw) dei fratelli Spierig. Vedremo se Rock ha trovato la ricetta giusta per rilanciare la saga.

Il reboot / sequel "Saw 9" arriva nei cinema il 15 maggio 2020.

Fonte: Collider