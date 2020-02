Kirk Douglas è morto: la leggenda di Hollywood aveva 103

Di Giorgia Iovane giovedì 6 febbraio 2020

Morto Kirk Douglas, l'annuncio dato dal figlio Michael.

Kirk Douglas è morto: aveva 103 anni.



E' morto Kirk Douglas: la notizia della scomparsa la star di Hollywood, avvenuta mercoledì 5 febbraio, è arrivata dal figlio Michael ha affidato il suo dolore a People.

E' con immensa tristezza che io e i miei fratelli annunciamo la scomparsa di Kirk Douglas che ci ha lasciato oggi all'età di 103 anni. Per il mondo è stato una leggenda, un attore che ha vissuto gli anni d'oro e negli anni d'oro del cinema, un benefattore che si è impegnato nelle cause nelle quali credeva, ma per me e i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente nostro padre, per Catherine un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti l'amatissimo nonno e per sua moglie Anne un meraviglioso marito".

(In aggiornamento)