Stasera in tv: il remake "Poltergeist" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 6 febbraio 2020

Rai 2 stasera propone Poltergeist, remake horror del 2015 diretto da Gil Kenan, prodotto da Sam Raimi e interpretato Kennedi Clements, Sam Rockwell, Kyle Catlett, Rosemarie DeWitt e Jared Harris.

Cast e personaggi

Kennedi Clements: Madison Bowen

Sam Rockwell: Eric Bowen

Kyle Catlett: Griffin Bowen

Rosemarie DeWitt: Amy Bowen

Jared Harris: Carrigan Burke

Jane Adams: Dr. Brooke Powell

Saxon Sharbino: Kendra Bowen

Nicholas Braun: Boyd

Susan Heyward: Sophie

Soma Bhatia: Lauren

Doppiatori italiani

Arianna Vignoli: Madison Bowen

Riccardo Rossi: Eric Bowen

Claudia Catani: Amy Bowen

Pino Insegno: Carrigan Burke

Giovanna Martinuzzi: Dr. Brooke Powell

Lorenzo D'Agata: Griffin Bowen

Dario Borrelli: Boyd





La trama

Una famiglia che vive in periferia scopre che loro casa è infestata da forze maligne. Quando le apparizioni iniziano ad essere sempre più frequenti la figlia più piccola viene rapita e la famiglia è costretta a cercare di salvarla prima che scompaia per sempre.





Il nostro commento

Il remake di Poltergeist è un esempio eclatante di come certi classici anni ottanta non andrebbero toccati. Il regista Sam Raimi stavolta per "rifare" il classico del 1982 è a bordo come produttore con la sua Ghost House Pictures. Quello che Raimi e il regista designato Gil Keanan forse non hanno compreso appieno prima di realizzare il remake, è che il "Poltergeist" originale nasceva da una sorta di bizzarra e unica congiunzione artistica che ha visto Tobe Hooper regista di Non aprite quella porta collaborare con Steven Spielberg allora in veste di produttore e che all'epoca aveva appena finito di girare E.T. L'extra-terrestre. Ne nacque un suggestivo horror sovrannaturale "per famiglie" che funzionava in ogni sua singola parte, dagli elaborati effetti speciali alla suggestiva colonna sonora, fino alle performance del cast. Il remake di Raimi e Kenan non fa altro che fare il verso all'originale, a tal punto che spesso ne diventa quasi una parodia, insomma siamo di fronte all'ennesimo superfluo rifacimento che nella sua inadeguatezza serve solo ed esclusivamente a regalare ulteriori punti all'originale.





Curiosità



Il film è un reboot dell'originale (ambientato negli anni '80) che si svolge ai giorni nostri.



In un'intervista Saxon Sharbino ha ammesso di non aver mai visto l'originale "Poltergeist" fino a quando le riprese di questo remake non sono state completate.



Rosemarie Dewitt ha voluto fare il film dopo aver sperimentato la reazione intensa e vivace del pubblico alla premiere dell'horror L'evocazione - The Conjuring a cui l'attrice ha partecipato perchè nel film recitava il marito Ron Livingston.



Il taglio originale del film aveva una durata di 101 minuti con 7-8 minuti di riprese mancanti tagliate dalla versione uscita nelle sale.



L'adesivo sul veicolo dei Bowen durante l'ultima scena del film dice: "Hooper High School". Si tratta di un riferimento diretto a Tobe Hooper, che ha diretto la versione originale del 1982.



Tom Cruise e Richard Armitage sono stati considerati per il ruolo di Eric Bowen.



Lo parapsicologo Christopher Chacon, una delle massime autorità mondiali sui "poltergeist", è stato reclutato da Metro-Goldwyn-Mayer e 20th Century Fox come esperto ufficiale sul fenomeno per pubblicizzare a livello internazionale e promuovere l'uscita del film.



Questo è il primo lavoro di Gil Kenan come regista da Ember - Il mistero della città di luce (2008).



Natasha Calis è stata considerata per il ruolo di Kendra Bowen.



Il cucchiaio piegato che è stato utilizzato nel film è stato venduto ad un fan di New York.



Quando i genitori sono a cena, uno degli altri ospiti del party scherzano su un antico cimitero indiano. La casa del film originale fu costruita su un antico cimitero indiano.



Rosemarie DeWitt e Jared Harris hanno entrambi avuto ruoli nella serie tv Mad Men.



Il regista Gil Kenan ha dichiarato che la casa in cui hanno girato era infestata.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 95.



Il produttore e leggenda dell'horror Sam Raimi a proposito di questa nuova versione ha dichiarato:



Ogni volta che qualcuno si avvicina a materiale che è così amato, c'è una reazione riflessiva di preoccupazione. Si tratta di una responsabilità che prendiamo molto sul serio. Stiamo lavorando per fare un film che rispetti l'eredità dell'originale. A differenza dei film horror tradizionali, ho voluto mettere insieme un cast per dare peso e realismo a questi personaggi. E' il modo per ancorare la famiglia. C'è una storia così emozionante al centro con genitori che lottano per riavere indietro la loro bambina dall'aldilà. La cosa che li tiene uniti è che sono una famiglia ed è da quello da cui attingereranno per rimanere sani di mente e anche per riuscire a portare Madison indietro. Il film è super-pauroso ed è spaventoso a modo proprio. Sono entusiasta di essere finalmente in grado di condividerlo con il mondo.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Marc Streitenfeld noto per aver musicato diversi film del regista Ridley Scott (Prometheus, American Gangster, Robin Hood, Nessuna Verità, Un ottima annata).



1. Poltergeist Opening

2. They're Here

3. Angry Spirits

4. Electronics Awakening

5. They're Not Pretend, Mommy

6. The Storm is Coming

7. Clown Attack

8. Into the Closet

9. Maddy is on TV

10. You Have to Get My Sister Back

11. A Poltergeist Intrusion

12. Home Improvements

13. Somebody is With Her

14. Take a Peek

15. I Feel a Little Braver

16. Into the Portal

17. The Other Side

18. Reunited

19. Let Her Go

20. Home Free



