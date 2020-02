Stasera in tv: "il figlio della Pantera Rosa" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 6 febbraio 2020

Rai 3 stasera propone "Il figlio della Pantera Rosa", film commedia del 1993 diretto da Blake Edwards e interpretato da Roberto Benigni, Herbert Lom, Claudia Cardinale, Oliver Cotton e Debrah Farentino.

Cast e personaggi

Roberto Benigni: Jacques Gambrelli

Herbert Lom: commissario Charles Dreyfus

Claudia Cardinale: Maria Gambrelli

Oliver Cotton: re Haroak

Shabana Azmi: regina

Debrah Farentino: principessa Yasmin

Dermot Crowley: sergente François Duval

Robert Davi: Hans Zarba

Mike Starr: Hanif

Jennifer Edwards: Yussa

Mark Schneider: Arnon

Nicoletta Braschi: Jacqueline Gambrelli

Anton Rodgers: Chief Lazar

Kenny Spalding: Garth

Graham Stark: professor Auguste Balls

Liz Smith: Marta Balls

Burt Kwouk: Cato Fong

Aharon Ipale: generale Jaffar



Doppiatori italiani

Bruno Alessandro: commissario Charles Dreyfus

Gino La Monica: re Haroak

Claudia Balboni: regina

Silvia Pepitoni: principessa Yasmin

Massimo Corvo: Hans Zarba

Paola Giannetti: Yussa

Sergio Rossi: Chief Lazar

Renato Cortesi: Cato Fong

Mario Bombardieri: generale Jaffar





La trama

Sono passati quasi 30 anni da quando l'ispettore Jacques Clouseau è riuscito a scagionare Maria Gambrelli da un'accusa di omicidio in "Uno sparo nel buio". Maria nel frattempo è andata avanti e si è trasferita sulla Costa Azzurra dove è stata recentemente rapita la principessa Yasmin di Lugash. Dopo il rapimento il Presidente in persona affida il caso al commissario Dreyfus. Il funzionario viene affiancato da un giovane poliziotto che dovrebbe aiutarlo nelle indagini, l'agente Jacques Gambrelli (Roberto Benigni). Ben presto però Dreyfus comincia a notare alcuni allarmanti particolari. Il giovane agente pronuncia male le parole e soprattutto è tragicamente portato ad essere vittima e provocatore di spettacolari incidenti. Le coincidenze sono troppe e ben presto il commissario trova la conferma ai suoi peggiori sospetti: il gendarme è il figlio illegittimo dell'ispettore Clouseau.





Curiosità



Il film è il nono e ultimo capitolo della serie La Pantera Rosa e l'ultimo film al quale collaborarono Blake Edwards e il compositore Henry Mancini, Edwards si ritirò come regista, mentre Mancini morì l'anno successivo all'uscita del film.



Claudia Cardinale nel film interpreta un personaggio diverso da quello che aveva interpretato nell'originale La pantera rosa (1963), dove interpretava la principessa Dahla. In Il figlio della pantera rosa, la Cardinale interpreta Maria Gambrelli, un personaggio che era stato precedentemente visto nel secondo film del franchise, Uno sparo nel buio (1964), dove Gambrelli era invece interpretata da Elke Sommer.



Elke Sommer non ha voluto riprendere il ruolo di Maria Gambrelli poiché secondo l'attrice non avrebbe avuto senso senza Peter Seller.



Circa un terzo del film è stato diretto da Geoffrey Edwards, figlio del regista Blake Edwards.



La sequenza dei titoli di apertura del film si allontana dagli altri film della serie in quanto mescola animazione e immagini live-action.



Gli attori Kevin Kline, Rowan Atkinson, Gérard Depardieu e Tim Curry sono stati tutti considerati per il ruolo di Jacques Gambrelli, figlio dell'ispettore Clouseau. Alla fine, la parte è andata a Roberto Benigni. Atkinson era stato precedentemente considerato per il ruolo di Det. Clifton Sleigh in Pantera rosa - Il mistero Clouseau (1983) ma era stato respinto dallo studio perché Atkinson era sconosciuto al di fuori del Regno Unito (come Benigni era sconosciuto al di fuori dell'Italia) mentre Kline interpreterà Dreyfus nel remake La pantera rosa (2006).



Questo film ha debuttato nel trentesimo anniversario del film originale La pantera rosa (1963).



Uno dei nove film cinematografici che l'attore comico britannico Graham Stark ha realizzato con il regista Blake Edwards. Sette dei film erano della serie "La pantera rosa" gli altri due sono Appuntamento al buio (1987) e Victor Victoria (1982).



Il film doveva riavviare la serie della "Pantera Rosa" con un nuovo ispettore per una nuova generazione. Sfortunatamente, la sua ricezione al botteghino è stata così negativa che il franchise venne accantonato fino al 2006 quando uscì il remake La pantera rosa (2006) con Steve Martin.



Il film è uscito direct-to-video in numerosi mercati e territori, inclusi Regno Unito e Australia.



La produzione del film fu interrotta per cinque giorni nell'agosto del 1992 quando Roberto Benigni, durante una scena di combattimento, si ferì alla caviglia.



L'attrice Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, in questo film interpreta Jacqueline Gambrelli, la sorella del Gendarme Jacques Gambrelli di Benigni.



Il film fu un flop sia di critica che d''incassi: costato 28 milioni di dollari ne incassò 2,438,031$.



La colonna sonora



Il film ha segnato l'ultima partitura del compositore Henry Mancini (1924-1994) anche autore di brani celeberrimi come "Moon River" (in Colazione da Tiffany), "Baby Elephant Walk" (dal film Hatari!) e naturalmente l'iconico tema della Pantera Rosa.



1. The Pink Panther Theme (McFerrin version) - Bobby McFerrin

2. Son of the Pink Panther - National Phil Orch of London

3. The Snatch - National Phil Orch of London

4. God Bless Clouseau - National Phil Orch of London

5. Samba de Jacques - National Phil Orch of London

6. The Gambrelli Theme - National Phil Orch of London

7. The Bike Chase - National Phil Orch of London

8. The Dreamy Princess - National Phil Orch of London

9. Riot at Omar's - National Phil Orch of London

10. Mama and Dreyfus - National Phil Orch of London

11. Rendez-vous with Cato - National Phil Orch of London

12. The King's Palace - National Phil Orch of London

13. The Showdown - National Phil Orch of London

14. The Pink Panther Theme (original version) - Henry Mancini & His Orchestra

