Doctor Strange 2, Sam Raimi alla regia?

Di Federico_40 giovedì 6 febbraio 2020

Sam Raimi prenderebbe il posto del dimissionario Scott Derrickson.

Doctor Strange 2, Scott Derrickson abbandona la regia Differenze creative tra Scott Derrickson e la Disney Marvel. Colpo a sorpresa in casa Marvel. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, lo studios avrebbe contattato Sam Raimi per la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, abbandonata da Scott Derrickson causa "divergenze creative".

Per Raimi, regista della prima storica trilogia di Spider-Man, significherebbe tornare all'universo cinefumetti. Una trilogia, quella del suo Uomo Ragno, che all'epoca incassò 2 miliardi e mezzo di dollari. Derrickson, regista del primo Doctor Strange, ha salutato la Marvel il mese scorso.

Dopo Spider-Man 3, uscito al cinema nel 2007, Raimi ha diretto solo altri due film. Drag Me to Hell, nel 2009, e Il grande e potente Oz, nel lontano 2013. In qualità di produttore, invece, Sam ha messo mano anche a The Possession, il remake de La Cosa, Il mistero del gatto trafitto, Poltergeist, Man in the Dark, Crawl - Intrappolati e il remake di The Grudge, in Italia ancora inedito.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà al cinema il 7 maggio del 2021.