The Mothman Legacy: West Virginia Hills: teaser trailer del nuovo documentario sull'Uomo Falena

Di Pietro Ferraro giovedì 6 febbraio 2020

La leggenda dell'Uomo Falena torna in un nuovo documentario che racconta gli avvistamenti più recenti.

Alcuni di voi ricorderanno il thriller sovrannaturale The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra, film del 2002 con protagonista Richard Gere, tratto dall'omonimo romanzo scritto da John Keel nel 1975, ispirato a fatti accaduti nel 1967 e basati sulla leggenda dell'uomo falena.

L'Uomo falena secondo una leggenda metropolitana diffusasi negli Stati Uniti è una creatura avvistata nelle cittadine di Charleston, Point Pleasant, nella Virginia Occidentale e nell'Ohio fra il novembre 1966 e il dicembre 1967. I presunti testimoni descrissero l'apparizione come una specie di essere umano dagli occhi rossi rifrangenti, dotato di ali e di una velocità eccezionale. A Point Pleasant si trova una scultura che rappresenta la creatura (opera di Robert Roach) e un museo dedicato (il Mothman Museum).

Molti credono che l'Uomo Falena sia un fenomeno degli anni '60, un presagio che appare solo prima della tragedia, e scompare dopo un susseguirsi di avvistamenti e il successivo "Silver Bridge" nel 1967. Ma se ci fosse di più? Che cosa succede se le origini di questo "presagio" vanno molto più in là e vanno molto più in profondità di quanto chiunque abbia intuito? E se gli avvistamenti in realtà non fossero mai finiti?

Il nuovo documentario The Mothman Legacy è il sequel diretto del celebre The Mothman of Point Pleasant del 2017. Il nuovo film racconterà la storia di dozzine di avvistamenti di un essere che si diceva facesse semplicemente parte del folklore, ma che, comunque, continua ad essere visto oggi nella zona. Con quasi una dozzina di interviste ai testimoni oculari, il film promette di offrire alcuni degli incontri più intensi e terrificanti mai registrati.

The Mothman Legacy è diretto da Seth Breedlove e prodotto da Adrienne Breedlove. Lyle Blackburn torna a narrare con la fotografia di Zac Palmisano e una colonna sonora originale di Brandon Dalo. The Mothman Legacy viene finanziato attraverso una campagna di crowdfunding tramite Kickstarter è stata lanciata oggi giovedì 6 febbraio. I premi includono copie del film su DVD e Blu-Ray, poster, t-shirt e altro ancora.

The Mothman Legacy è il decimo film della società di produzione cinematografica indipendente Small Town Monsters. Il nuovo trailer offre al pubblico uno sguardo ad alcuni dei paesaggi oscuri e inquietanti catturati intorno alla Virginia occidentale, insieme alle clip audio dei testimoni intervistati per il nuovo film. Il trailer è anche accompagnato da un nuovo foglio di un acclamato artista, Christopher Shy (Mandy, Godzilla: King of the Monsters) che dà uno sguardo ossessionante alla creatura titolare.

The Mothman Legacy debutterà il 18 settembre 2020 e avrà un'anteprima sul grande schermo come parte del calcio d'inizio dell'annuale Mothman Festival che si terrà a Point Pleasant, Virginia, lo stesso fine settimana dell'uscita.

Per saperne di più vi segnaliamo il sito SmallTownMonsters.com.

Fonte: Bloody Disgusting