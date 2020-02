Independent Spirit Awards 2020: Bill Murray e Aubrey Plaza nei promo parodia di "The Lighthouse"

Di Pietro Ferraro giovedì 6 febbraio 2020

Gli spassosi spot con Aubrey Plaza e Bill Murray per la 35esima edizione degli Independent Spirit Awards.

L'8 febbraio si terranno gli Independent Spirit Awards 2020, riconoscimenti cinematografici statunitensi assegnati annualmente per sostenere e promuovere il cinema indipendente.

Quest'anno guidano le candidature, con cinque categorie a testa, il thriller The Lighthouse di Robert Eggert con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe e Diamanti Grezzi con un memorabile Adam Sandler incredibilmente snobbato sia agli Oscar che ai Golden Globe.

The Lighthouse ha mancato la categoria miglior film, ma è candidato per il Miglior protagonista maschile (Robert Pattinson), Miglior attore non protagonista (Willem Dafoe), Miglior regista (Robert Eggers), Miglior fotografia (Jarin Blaschke) e Miglior montaggio (Louise Ford).

A presentare la cerimonia di premiazione ci sarà per la seconda volta l'attrice Aubrey Plaza vista di recente nel remake La bambola assassina. Plaza ha realizzato un paio di spassosi promo per la cerimonia in coppia con l'attore Bill Murray in cui i due fanno fanno il verso al film The Lighthouse in cui Plaza fa la parodia di Pattinson e Murray di Dafoe.

The Lighthouse si è rivelato una piacevolissima sorpresa, Egger si dimostra regista capace di esulare dai generi pur cogliendone alcuni stilemi, con la peculiare capacità di raccontare in una sorta di narrazione atemporale un crescendo ossessivo che inquieta e affascina a livello subliminale, grazie anche a due interpretazioni potenti ed evocative.

Fonte: Bloody Disgusting