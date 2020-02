Alla mia piccola Sama: trailer italiano del documentario candidato agli Oscar 2020

Il 13 febbraio 2020 arriva nei cinema italiani "Alla mia piccola Sama", il documentario di Waad al-Kateab e Edward Watts candidato agli Oscar.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 13 febbraio Wanted Cinema porta nei cinema italiani Alla mia piccola Sama (For Sama), il documentario di Waad al-Kateab e Edward Watts candidato agli Oscar 2020.

La trama ufficiale:

Il film patrocinato da Amnesty International ha vinto un BAFTA al miglior documentario. è stato designato miglior documentario e Miglior film indipendente britannico ai British Independent Film Awards e ha vinto L'Œil d'or al Festival di Cannes 2019.

Il film non è soltanto è un documentario di grande qualità, ma è connesso alla campagna umanitaria Action For Sama! Action For Sama nasce dai registi Waad Al-Kateab e Edward Watts con l’intendo di sensibilizzare il pubblico circa situazione di sofferenza in cui sono costretti a vivere i cittadini siriani. Vorremmo che la gente capisse che la storia di Waad e la sua famiglia non è così diversa da quella che hanno vissuto la maggior parte dei suoi concittadini. Se la visione del film non ti ha lasciato indifferente, SOSTIENI IL PROGETTO ❤ SCATTATI UNA FOTO con le immagini e gli hashtags che trovi cliccando qui: #ActionForSama #ForSama #StopBombingHospitals.