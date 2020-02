Stasera in tv: "Madre!" su Italia 1

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Jennifer Lawrence: madre

Javier Bardem: Lui

Ed Harris: uomo

Michelle Pfeiffer: donna

Domhnall Gleeson: figlio maggiore

Brian Gleeson: figlio minore

Kristen Wiig: araldo

Jovan Adepo: coppiere

Stephen McHattie: fanatico

Sarah-Jeanne Labrosse: antemadre

Laurence Leboeuf: la nuova madre

Doppiatori italiani

Valentina Favazza: madre

Roberto Pedicini: Lui

Luca Biagini: uomo

Emanuela Rossi: donna

Simone D'Andrea: figlio maggiore

Barbara De Bortoli: araldo

È un momento folle per essere vivi. Mentre la popolazione mondiale si avvicina a 8 miliardi di persone, affrontiamo problemi troppo seri per capire: gli ecosistemi collassano mentre assistiamo all'estinzione a un ritmo senza precedenti; le crisi dei migranti sconvolgono i governi; un'apparentemente schizofrenica USA aiuta a mediare un trattato sul clima e mesi dopo si ritira; antiche controversie e credenze tribali continuano a guidare la guerra e la divisione; il più grande iceberg mai registrato rompe una banchina antartica e si dirige verso il mare. allo stesso tempo affrontiamo problemi troppo ridicoli da comprendere: in Sud America, i turisti uccidono un coppia di rari piccoli delfini che ssi sono spiaggiati, soffocandoli in una frenesia di selfie; la politica assomiglia ad eventi sportivi; le persone continuano a morire di fame mentre gli altri possono ordinare qualsiasi cibo desiderano: in quanto specie la nostra impronta è pericolosamente insostenibile eppure viviamo in uno stato di negazione delle prospettive per il nostro pianeta e il nostro posto su di esso. Da un primordiale brodo di angoscia e impotenza, una mattina mi sono svegliato e questo film mi è uscito come un sogno febbricitante. Tutti i miei film precedenti mi hanno impegnato per molti anni, ma ho scritto la prima bozza di Madre! ( in 5 giorni. Entro un anno stavamo girando. E ora due anni dopo, è un onore tornare al Lido per la prima mondiale. Immagino che la gente possa chiedersi perché il film abbia una visione così oscura. Hubert Selby Jr., autore di Requiem for a Dream, mi ha insegnato che guardando nelle parti più oscure di noi stessi è dove troviamo la luce. "Madre!" inizia come una storia da camera su un matrimonio. Al centro c'è una donna a cui viene chiesto di dare, dare e dare fino a quando non può dare altro. Alla fine, la storia della camera non può contenere la pressione che bolle dentro. Diventa qualcos'altro che è difficile da spiegare o descrivere. Non riesco a individuare completamente da dove provenga questo film. Alcuni provengono dai titoli che affrontiamo ogni secondo di ogni giorno, alcuni provengono dal ronzio infinito delle notifiche sui nostri smartphone, alcuni provengono dal vivere attraverso l'oscuramento dell'uragano Sandy nel centro di Manhattan, alcuni provengono dal mio cuore, altri dal mio intestino. Collettivamente è una ricetta che non sarò mai in grado di riprodurre, ma so che è meglio consumare questa dose come singola dose in un bicchierino. Buttatelo giù. Salute!