Star Wars: impressionante cosplay del Generale Grievous

Di Pietro Ferraro venerdì 7 febbraio 2020

Su Twitter condiviso un video che mostra uno spettacolare cosplay del Generale Grievous, personaggio di "Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith".

Il sito Screenrant segnala l'impressionante lavoro fatto da un cosplayer che ha voluto omaggiare il Generale Grievous, personaggio di Star Wars che ha debuttato come cattivo nella serie animata Star Wars: Clone Wars seguito dalla versione live-action del 2005 in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e successivamente introdotto in Star Wars: The Clone Wars.

Grievous è il generale supremo dell'armata di droidi della Confederazione dei Sistemi Indipendenti durante le guerre dei cloni, addestrato dal Conte Dooku in tutte le forme di combattimento con la spada laser al fine di garantire la distruzione dei Jedi della Repubblica Galattica. Nell'universo di Star Wars "Legends" composto da romanzi, fumetti, videogiochi e serie animate non parte del canone ufficiale, Grievous era un signore della guerra di Kaleesh, che subì gravi ferite in un schianto con un astronave e fu poi ricostruito come cyborg alieno.

Creato da Wicked Armor (condiviso dall'account Twitter del Replica Prop Forum), il cosplay mostra il lavoro di un burattinaio perfettamente celato nel mantello del personaggio. La camminata tipica di Grievous è replicata con grande accuratezza. Il design iniziale di Grievous per la trilogia prequel è stato perfezionato e trasformato in una scultura maquette di 30 cm di altezza poi trasformata in un modello realistico generato dal computer dalla Industrial Light & Magic. All'epoca quello di Grievous era uno dei modelli più complicati mai creati da ILM, con molte parti di qualità fisiche diverse. Grievous nel film è completamente realizzato in CGI. Sul set Duncan Young leggeva le battute sullo schermo mentre Kyle Rowling indossava una tuta blu o verde per interpretare le scene di lotta con Obi-Wan Kenobi.

Il Generale Grievous apparirà prossimamente nella settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, un revival della popolare serie animata su Disney +. La serie debutterà il 21 febbraio, con nuovi episodi in uscita ogni settimana.