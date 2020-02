Matrix 4, riprese in corso: foto e video dal set con Keanu Reeves

Riprese in corso a San Francisco per il quarto film di Matrix.

Un paio di video e alcune foto dal set condivisi sui social media testimoniano riprese in corso a San Francisco per Matrix 4 con l'attore Keanu Reeves di nuovo nei panni di Neo a 17 anni da Matrix: Revolutions.

Oltre al Neo di Reeves in Matrix 4 ritroveremo la Trinity di Carrie-Anne Moss (ritratta in alcune della immagini) e la Niobe di Jada Pinkett. Il cast è completato dai nuovi arrivati Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II che alcune voci ipotizzano nei panni di un giovane Morpheus.

Matrix 4 presenterà anche il ritorno di Lana Wachowski dietro la macchina da presa stavolta senza la sorella Lilly. “Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà sono ancora più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grata di aver un'altra possibilità di lavorare con i miei brillanti amici", ha detto Wachowski.

Toby Emmerich, presidente di Warner Bros, si dice entusiasta di veder tornare Wachowski al franchise. "Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana", ha detto Emmerich. "Lana è una vera visionaria - una regista creativa singolare e originale - e siamo entusiasti che stia scrivendo, dirigendo e producendo questo nuovo capitolo nell'universo di Matrix."

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t