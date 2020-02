Birds of Prey: nuova action figure Hot Toys di Harley Quinn / Margot Robbie

Di Pietro Ferraro venerdì 7 febbraio 2020

Hot Toys svela la nuova action-doll ispirata al film "Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn" nei cinema dal 6 febbraio 2020.

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ha debuttato nei cinema italiani e Hot Toys lancia una nuova action-doll che ritrae Margot Robbie con il nuovo look sfoggiato nel film, che include anche l'iconico martello.

La folle e sensuale Harley Quinn (Margot Robbie) torna a Gotham City e nel frattempo ha rotto con il suo altrettanrto folle fidanzato, Mistah J, e si è separata dalla Suicide Squad. Ora sta facendo squadra con un gruppo di donne vigilanti per confrontarsi con il malvagio boss criminale noto come Black Mask (Ewan McGregor).

Hot Toys ha rivelato le immagini della nuova Harley Quinn realizzata in scala 1/6 e ispirata al primo spin-off dell'Universo Esteso DC. La figure oltre ad una impressionante somiglianza con Margot Robbie indossa un completo dorato su misura sfoggiato nel primo trailer del film, un paio di pattini intercambiabili, l'iconico martello di Harley, una collana a catena, un set di mani intercambiabili e un supporto per la figure e uno sfondo a tema.

Ora che Birds of Prey è archiviato e The Suicide Squad è in fase di completamento, Margot Robbie in una recente intervista con il sito Screenrant si è detta pronta a girare Gotham City Sirens, l'altro spin-off al femminile pianificato da Warner Bros. accantonato momentaneamente per far spazio a Birds of Prey. Nel film la Harley Quinn di Robbie fa squadra con le colleghe antieroine Catwoman e Poison Ivy per combattere i cattivi nelle strade di Gotham. L'ultimo nome collegato alla regia era David Ayer (Suicide Squad) da una sceneggiatura scritta da Geneva Dworet-Robertson (Tomb Raider, Captain Marvel). Durante l'intervista Robbie ha affermato che sarebbe sicuramente interessata a fare Gotham City Sirens come sequel di Birds of Prey e che "amerebbe" esplorare il rapporto di Harley con Catwoman e Poison Ivy sullo schermo. Premesso ciò l'attrice ha anche ammesso di non sapere quale sia l'agenda dello studio.

