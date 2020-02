Bruno Mars in un musical Disney

Di Federico Boni venerdì 7 febbraio 2020

Quasi 30 anni dopo il suo esordio cinematografico, Bruno Mars torna 'attore'.

Il premio Grammy Bruno Mars è pronto a sbarcare al cinema in qualità di attore, nel ruolo di protagonista in un film musicale Disney al momento ancora senza titolo. La pellicola conterrà brani e musiche originali firmate dallo stesso Bruno. Ulteriori dettagli sulla trama sono ovviamente top secret. A riportare l'indiscrezione è Deadline.

Per Mars sarà il ritorno in qualità d'attore 28 anni dopo Mi gioco la moglie... a Las Vegas, film con Nicolas Cage e Sarah Jessica Parker in cui interpretava un piccolissimo Elvis (aveva 6 anni appena). Bruno ha poi doppiato un personaggio animato in Rio 2.

Il successo musicale è per lui arrivato nel 2010, quando ha lanciato il suo disco d'esordio Doo-Wops & Hooligans. Nel 2016, con 24K Magic, il suo ultimo album. Ad oggi ha vinto ben 11 Grammy, 3 Brit Award e 9 American Music Award. Ora punta agli Oscar.

Fonte: Comingsoon.net