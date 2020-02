Gareth Edwards, uno sci-fi per la New Regency

Di Federico_40 venerdì 7 febbraio 2020

Idea originale e a tinte fantascientifiche per Gareth Edwards.

4 anni dopo Rogue One: A Star Wars Story, il britannico Gareth Edwards è pronto a tornare sul set con un film di fantascienza targato New Regency. Il regista di Godzilla ha sceneggiato la pellicola, con Kiri Hart, co-prodotture di Rogue One, qui di nuovo al suo fianco in qualità di produttore. A firmare la notizia è Variety.

Idea originale di Edwards, il film è ambientato nel futuro. Ulteriori dettagli non si conoscono, ma il casting sarebbe in corso e le riprese potrebbero partire addirittura entro l'estate.

Lanciato da Monsters, autentico caso cinematografico del 2010, Edwards è poi sbarcato a Hollywood con due film che hanno accontentato sia il pubblico che la critica. Godzilla e Rogue One, in grado di incassare 1.056.057.273 dollari in tutto il mondo. Per la New Regency, in corsa per gli Oscar grazie a Piccole Donne, un vero colpaccio, perché Edwards ha cestinato progetti per quasi 5 anni. Fino ad ora.