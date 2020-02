The Witch: Subversion - nuovo trailer dell'iperviolento action mistery sudcoreano

Di Pietro Ferraro venerdì 7 febbraio 2020

Dallo sceneggiatore di "I Saw The Devil" arriva "The Witch: Part 1. The Subversion", primo primo capitolo di una painificata trilogia action.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Bloody Disgusting segnala un trailer davvero impressionante di The Witch: Part 1. The Subversion (Manyeo), un action a tinte mistery di produzione sudcoreana.

10 anni fa, Ja-yoon (Kim Da-mi) è fuggita da da una struttura governativa nel mezzo di un inspiegabile incidente ritrovandosi sola e senza memoria. Un'anziana coppia la accoglie in casa anche se non conosce il suo nome o la sua età. La ragazzina cresce, diventa una brillante liceale ed entra in un programma di audizioni per un programma televisivo nazionale per vincere il primo premio e aiutare la sua famiglia in difficoltà. Non appena appare in tv, nella sua vita iniziano a comparire strane persone. Un uomo di nome "Nobleman" (Choi Woo-shik) si aggira costantemente intorno a lei, oltre alla "Dottoressa Baek" (Jo Min-su) e "Mr. Choi" (Park Hee-soon) che la stanno cercando dal giorno della sua scomparsa. La vita di Ja-yonn fino a quel momento tranquilla viene improvvisamente sconvolta diventando un brutale e sanguinoso incubo ad occhi aperti.

Diretto da Park Hoon-jung (sceneggiatore di "I Saw The Devil" e regista del crime-drama "New World"), The Witch è interpretato da Kim Da-mi (Marionette) al suo secondo lungometraggio e al primo ruolo da protagonista affiancata da Choi Woo-shik (Parasite, Train to Busan), Jo Min-su (Pietà), Park Hee-soon (Hansel and Gretel), Choi Jung-woo (Lady Vendetta), Kim Byeong-ok (Oldboy) e la cantante Daeun del gruppo sudcorerano delle 2Eyes.