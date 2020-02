Stasera in tv: "Ruby Red 2 - Il segreto di Zaffiro" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 8 febbraio 2020

Italia 1 stasera propone "Ruby Red 2 - Il segreto di Zaffiro", film fantastico del 2014 diretto da Felix Fuchssteiner e Katharina Schöde e interpretato Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Peter Simonischek, Florian Bartholomäi e Josefine Preuß.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Maria Ehrich: Gwendolyn Shepherd

Jannis Niewöhner: Gideon de Villiers

Peter Simonischek: conte di Saint-Germain

Florian Bartholomäi: Paul de Villiers

Josefine Preuß: Lucy Montrose

Rolf Kanies: William de Villiers

Rüdiger Vogler: Thomas George

Johannes von Matuschka: Mr. Whitman

Justine del Corte: Madame Rossini

Jennifer Lotsi: Leslie Hay

Lion Wasczyk: Raphael de Villiers

Veronica Ferres: Grace Sheperd

Laura Berlin: Charlotte Montrose

Katharina Thalbach: zia Maddy

Bastian Trost: Lucas Montrose

Johannes Silberschneider: Mr. Bernhard

Chiara Schoras: Margret Tilney

Kostja Ullmann: James A. P. Pimplebottom

Sandra Borgmann: lady Lavinia

Oscar Ortega Sánchez: lord Alastair

Doppiatori originali

Rufus Beck: Xemerius

Doppiatori italiani

Joy Saltarelli: Gwendolyn Shepherd

Davide Perino: Gideon de Villiers

Daniele Raffaeli: Paul de Villiers

Alberto Bognanni: Mr. Whitman

Benedetta Ponticelli: Leslie Hay

Emanuela Damasio: Charlotte Montrose





La trama

Gwen (Maria Ehrich) ha appena scoperto di essere l'ultimo membro di una setta segreta nota come "Cerchio dei Dodici" che ha la capacità di viaggiare nel tempo. Ora deve destreggiarsi con continui viaggi nel passato, i suoi rapporti con Gideon (Jannis Niewöhner) e lo scoprire oscuri segreti che circondano il Cerchio.





Curiosità



Il film è basato sul romanzo "Blue" della scrittice tedesca Kerstin Gier, secondo capitolo della Trilogia delle gemme e sequel del film "Ruby Red" del 2013.



Il film ha fruito di un sequel dal titolo "Ruby Red III - Verde smeraldo", basato sul terzo e ultimo romanzo della serie (Green) di Kerstin Gier. Il film è uscito nelle sale tedesche il 7 luglio 2016.



Differenze tra libro e film



Nel film Lucy e Paul assistono all'omicidio di Lancelot de Villiers in una taverna londinese nel 1609 dopo che Shakespeare ha declamato alcuni versetti; nel libro, invece, l'omicidio avviene nel 1602 all'interno di una carrozza sul Southwark Bridge mentre Lucy e Paul stanno tornando dal Globe Theatre, dove hanno assistito a una rappresentazione di Shakespeare.



Nel film Gwendolyn e Gideon viaggiano nel 1912 una seconda volta per incontrare di nascosto Lucy e Paul, mentre nel libro questo non accade: la presenza della scena dipende dalle numerose differenze di adattamento del primo libro della serie.



Nel film Gwen incontra suo nonno nel 1953 e nel 1955, mentre nel libro nel 1948 e nel 1956. Nel film Gwen viaggia nel passato mentre Gideon parla con la loggia; al contrario, nel libro Gwen trasmigra dopo aver parlato con la loggia insieme a Gideon e, quando incontra Lucas, l'uomo ha un biglietto in cui Gwen gli dà un appuntamento.



Il personaggio di William de Villiers nei libri non esiste; nel film viene introdotto per sostituire Falk de Villiers, allontanato dalla loggia insieme al dottor White per aver violato le regole e aver messo in pericolo Gwen intenzionalmente.



Nel film zia Maddy vede un leone dorato fare a pezzi un cuore di rubino dopo il primo incontro di Gwen con Lucas Montrose, mentre nel libro ha la visione la mattina dopo la soirée, prima che Gwen scopra che il conte di Saint Germain ha detto a Gideon di farla innamorare per manipolarla meglio.



Nel film Gwen prende lezioni di ballo da Charlotte e Madame Rossini, mentre nel libro da Charlotte e Giordano, un personaggio che nel film è assente.



Nel film Gwen e Gideon trasmigrano nel 1950 e fanno l'amore, mentre nel libro vanno nel 1953 e si baciano soltanto.



Nel film le circostanze della botta in testa ricevuta da Gideon sono diverse rispetto al romanzo, come anche il fatto che è Gideon a colpire l'altro se stesso e non il maggiordomo in compagnia di Paul.



Nel film la soirée e successivo incontro con il conte sono nel 1783, mentre nel libro nel 1782.



Nel film, durante la soirée, Gwen canta Time Warp dal The Rocky Horror Show, mentre nel libro canta Memory da Cats.



Nel film, durante la soirée, Lord Alastair attacca Gwen, Gideon e il conte, mentre nel libro parlano soltanto.



Nel film sono state anticipate alcune vicende del terzo libro della serie, cioè il ritrovamento del cronografo (nel secondo libro, Blue si arriva solo al deciframento delle coordinate), la scoperta che Lucy e Paul sono i genitori di Gwen e la risoluzione della botta in testa ricevuta da Gideon nel passato.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Philipp Fabian Kölmel che ha musicato anche il precedente Ruby Red e il sequel Ruby Red III - Verde smeraldo.



1. Staatskapelle Weimar – Sapphire Blue

2. Backstreet Boys – Show 'Em (What You're Made Of)

3. Nick Howard – Unbreakable

4. 3OH!3 – We Are Young

5. Cardiac – Dark Matter Girl

6. Staatskapelle Weimar – Journey Through Time

7. Staatskapelle Weimar – Les indes galantes (Menuets I+II)

8. Staatskapelle Weimar – Greensleves

9. Staatskapelle Weimar – Conspiracy

10. Staatskapelle Weimar – Where You Belong

11. Staatskapelle Weimar – Xemerius

12. Staatskapelle Weimar – Time Of Crisis

13. Staatskapelle Weimar – Secret Society

14. Staatskapelle Weimar – Water Lilies

15. Staatskapelle Weimar – On The Knife-Edge

16. Gerhard Oppitz – Kinderszenen, Op. 15: I. Von fremden Ländern und Menschen

17. Staatskapelle Weimar – Finding Love

18. Maria Ehrich, Jannis Niewöhner – Time Warp

19. Siri Svegler – Coming Up Roses

20. Iameve – Hollow Inside

21. Siri Svegler – Paperdoll Dress

22. Cardiac – My Blood Is Rising

23. Iameve – Everlasting Love

24. Tommy Leonard – Timeless

25. Staatskapelle Weimar – Ruby Red Suite

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]