The Batman: Peter Sarsgaard parla delle voci su Harvey Dent

Di Pietro Ferraro sabato 8 febbraio 2020

Il nuovo Batman di Matt Reeves e Robert Pattinson arriva nei cinema il 25 giugno 2021.

Peter Sarsgaard in una recente intervista ha parlato del film The Batman e delle voci su un suo potenziale ruolo come Harvey Dent aka Due Facce.

Dopo un po' di mistero è stato rivelato che Peter Sarsgaard in The Batman interpreterà un procuratore distrettuale di Gotham di nome Gil Colson, rivelazione che ha fatto inevitabilmente fioccare ipotesi su un potenziale ritorno sul grande schermo della nemesi "Due Facce" vista l'ultima volta in Il Cavaliere oscuro di Christopher Nolan interpretata Aaron Eckhart.

In una recente intervista con Sirius XM, Peter Sarsgaard ha detto di non essere a conoscenza delle voci che circolano sul suo personaggio, così gli vengono elencate: la prima teoria è che Coulson sia in realtà Harvey Dent, mentre la seconda è che il regista Matt Reeves abbia creato un personaggio nuovo di zecca che poi diventerà un nuovo "Due Facce". A queste due teorie Sarsgaard ha risposto: "Sarebbe molto Matt Reevesiano."

Schivata la domanda su Due Facce, Sarsgaard ha parlato della visione di Matt Reeves.

È così bello avere qualcuno al timone che abbia il controllo totale. Perché è come essere un CEO-artista.

Attualmente non ci sono dettagli sulla trama di The Batman, ma sappiamo che sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e seguirà Batman mentre combatte i suoi demoni personali imbastendo il suo ruolo di vigilante utilizzando in primis le sue capacità affinate deduttive che ne fanno uno dei detective più abili di sempre.

Diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni del Crociato Incappucciato, Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright come nuovo Commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard è il citato procuratore Gil Colson, Jayme Lawson interpreta Bella Reál, mentre Andy Serkis e Colin Farrell interpretano rispettivamente Alfred Pennyworth e Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.

Fonte: Heroic Hollywood