Star Wars 9: un video mostra gli effetti speciali del film candidati agli Oscar 2020

Di Pietro Ferraro sabato 8 febbraio 2020

Scopriamo come sono stata realizzata la CGI utilizzata in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Un nuovo video ci porta dietro le quinte di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, per uno sguardo approfondito sugli effetti visivi del film, creati dalla Industrial, Light & Magic e candidati ad un Oscar.

Gli effetti visivi primari sono stati creati dal lavoro coordinato di team sparsi per il mondo (San Francisco, Singapore, Vancouver, Londra e Sydney).

Il filmato ci guida attraverso la creazione dei diversi effetti e fa luce sulla modalità in cui si sono utilizzati filmati da L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi per le scene che hanno visto coinvolti Luke e Leia nelle loro versioni giovani, l'inclusione di Leia nel film con filmati inutilizzati de "Il risveglio della Forza", come è stato portato in vita il "burattino" di Babu Frik e l'aggiunta di scenari in CG che hanno costellato l'intero film.

"L'ascesa di Skywalker" è in lizza agli Oscar 2020 nella categorie "Miglior effetti speciali" contro il kolossal Avengers: Endgame, il film di guerra 1917, il gangster-movie The Irishman e il remake Il re leone.