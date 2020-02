Birds of Prey: nuova featurette sulla creazione delle scene di combattimento

Di Pietro Ferraro sabato 8 febbraio 2020

Margot Robbie racconta in un nuovo video come sono state girate le scene di stunt del film.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Birds of Prey [e la favolosa emancipazione di Harley Quinn] ha debuttato nei cinema italiani e per celebrare il nuovo flm dell'Universo Esteso DC che ci porta al centro dell'azione del film, e in particolare scopriamo come sono state concepite le coreografiche scene di stunt del film che sembra siano il punto di forza del film, oltre naturalmente alla performance di Margot Robbie nei panni della antieroina ed ex di Joker.

La regista Cathy Yan in alcune interviste ha citato i film di Jackie Chan e il cult John Wick come fonti d'ispirazione.

Nel film recitano anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Canary, Ella Jay Basco come Cassandra Cain, Rosie Perez è Renee Montoya ed Ewan McGregor interpreta Black Mask.





Dopo gli eventi di Suicide Squad, Batman è scomparso, lasciando Gotham City alla mercé del crimine e Harley Quinn ha lasciato il Joker. Quando Cassandra Cain, una giovane ragazza, incappa in un diamante appartenente al boss del crimine Black Mask, Harley unisce le forze con Black Canary, Cacciatrice e Renee Montoya per proteggerla.

Mary Elizabeth Winstead che in "Birds of Prey" interpreta Cacciatrice durante una recente intervista con Total Film (via Games Radar) ha parlato del film come di qualcosa di unico nel suo genere