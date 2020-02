Oscar 2020, i vincitori in live-blogging

Di Federico Boni domenica 9 febbraio 2020

And the Oscar goes to? Finalmente ci siamo!

Oscar 2020, i pronostici: chi vince? A poche ore dalla notte degli Oscar, è tempo di pronostici per la nostra redazione. Finalmente ci siamo. Archiviata la lunghissima settimana santa di Sanremo, è il mondo del cinema a ritrovare centralità grazie alla notte degli Oscar, che tra poche ore diverranno finalmente realtà.

Il Leone d'Oro Joker, con le sue 11 candidature, guarda tutti dall'alto in basso, seguito dal fantastico terzetto 1917- The Irishman - C'era una volta a Hollywood, tutti a quota 10 nomination. Più distante, ma da tenere d'occhio, Parasite, con sei candidature. Snocciolati i nostri pronostici, non ci resta altro da fare che goderci questa 92ª edizione dei premi Oscar che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, e in Italia su Tv8, in chiaro.

Domani mattina, per chi non vorrà fare la nottata davanti alla tv e/o al pc, troverete tutti i vincitori proprio in questo post. Per tutti gli altri, ci si ritrova alle 02:00 di notte per l'immancabile live-blogging Blogo.