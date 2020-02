Resistance: trailer del film con Jesse Eisenberg nei panni di Marcel Marceau

La storia del leggendario mimo Marcel Marceau e dei suoi sforzi contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di Resistance, un nuovo dramma di guerra che vede protagonista Jesse Eisenberg nei panni del leggendario mimo Marcel Marceau che il trailer ritrae come un alleato della resistenza francese durante la seconda guerra mondiale.

In "Resistance" scritto e diretto da Jonathan Jakubowicz, Eisenberg interpreta Marceau, un aspirante attore che decide di utilizzare i suoi talenti contro i nazisti.

La trama ufficiale:

Il cast del è completato da Ed Harris, Edgar Ramirez, Clémence Poésy e Matthias Schweighöfer. "Resistance" debutta nei cinema americani il 27 marzo 2020.

Quando scoppiò la seconda guerra mondiale nel 1939, la famiglia Mangel si rifugiò a Limoges, nella Francia centrale. Nel 1942 Marcel si unì con il fratello Simon (Alain) e il cugino George Loinger ad un gruppo di resistenza francese, che in seguito divenne parte dell'organizzazione Francs-tireurs et partisans (FTP). Nei documenti falsi, Marcel e il fratello adottarono il cognome di Marceau, in onore di un generale della Rivoluzione Francese, cognome che Marcel poi conserverà come nome d'arte nel dopoguerra. Non tutti i componenti della famiglia Mangel riuscirono a sopravvivere all'Olocausto. Il padre di Marcel fu arrestato nel febbraio del 1944 dalla polizia del regime di Vichy a Limoges, deportato al campo di internamento di Drancy e quindi ad Auschwitz, dove fu ucciso. Con l'arrivo delle truppe alleate dopo lo sbarco in Normandia, Marcel combatté come membro dell'esercito francese contro gli occupanti tedeschi. La sua prima esibizione in pubblico avvenne nell'agosto 1944 (dopo la liberazione di Parigi), davanti a tremila soldati americani. Grazie alla sua buona padronanza dell'inglese, del francese e del tedesco, fu ufficiale di collegamento della 3ª Armata degli Stati Uniti sotto il generale George S. Patton.