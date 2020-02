Tiger Man: corto action con Elvis campione di kung-fu

Di Pietro Ferraro lunedì 10 febbraio 2020

Elvis campione di arti marziali in un cortometraggio d'azione con protagonista il wrestler Paul London.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito GeekTyrant segnala un interessante concept trailer dal titolo Tiger Man di James Campbell che lancia l'idea di un film di arti marziali con protagonista Elvis interpretato per l'occasione dal wrestler Paul London noto per aver militato nella WWE tra il 2003 e il 2008, dove ha detenuto il titolo di WWE Tag Team Champion in coppia con Brian Kendrick per ben 331 giorni.

Il nostro obiettivo per TIGER MAN è quello di realizzare un concept d'azione di altro profilo, che speriamo di trasformare in una film più avanti...Pensiamo di aver creato qualcosa di piuttosto interessante che, auspicabilmente, lascia le persone con il desiderio di vedere di più. James Campbell

Le coreografie di lotta del corto sono di un team di stuntman guidato da Jean-Paul Ly (Venom 2, Fast & Furious 9, Hobbs & Shaw, Doctor Strange).

Il cast include anche Cornelius Geaney Jr (Escape Room) come Jerry Schilling, Eddie Lee (stuntman in Avengers: Age of Ultron) come Johnny Chi-Noh (stuntman in Avengers: Age of Ultron), Danny Darwin (A Fistful of Lead) come Chico, Claudia Grace McKell (Blade of the Assassin) come Ruby e Jacob Anderton (13 Graves) come Thatcher.

L'attore e wrestler Paul Landon e il regista James Campbell stanno attualmente collaborando ad altri due cortometraggi : il western-horror The Moonshine Gang of Cheyenne e il thriller Top of the Class entrambi in pre-produzione.

Per ulteriori dettagli sul progetti vi segnaliamo la campagna di crowfunding lanciata su Indiegogo.