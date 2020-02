Morbius: nuove foto dal set stabiliscono una connessione con l'UCM

Di Pietro Ferraro lunedì 10 febbraio 2020

L'universo Cinematografico Marvel è connesso con i film Morbius e Venom del nuovo universo di antieroi di Sony.

Nuove foto dal set dello spin-off Morbius sembrano confermare una connessione tra il nuovo universo di antieroi che sta allestendo Sony è L'universo Cinematografico Marvel, e questa connessione è naturalmente stabilita dallo Spider-Man di Tom Holland.

Nel primo trailer del "Morbius" con Jared Leto, ben accolto dai fan, si sono stabilite alcune connessioni con lo Spider-Man di Holland, vedi un murale con ritratto l'Arrampicamuri e la scritta "assassino" e l'apparizione dell'Avvoltoio di Michael Keaton, antagonista principale di Spider-Man: Homecoming, che molti hanno visto come una strizzata d'occhio ad un potenziale futuro utilizzo del team di supercriminali noti come "Sinistri Sei".

Ora nuove foto dal set di Morbius scattate a Los Angeles, oltre a ritrarre Leto svelano l'immagine di un autobus che porta in giro una pubblicità del Daily Bugle con il titolo "Dov'è Spider-Man?" che stabilisce una connessione sia con Venom 2 che con il recente Spider-Man: Far From Home. Il finale di "Far From Home" ha visto il ritorno del J. Jonah Jameson di J. K. Simmons pronto a gettare fango su Peter Parker accusato di aver ucciso Mysterio e senza più la copertura della sua identità segreta ormai svelata al mondo. Ricordiamo che il J. Jonah Jameson di Simmons è apparso nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi e infatti il logo del Daily Bugle è lo stesso utilizzato nei film di Raimi.

La trama ufficiale di Morbius:

Uno dei personaggi più avvincenti e controversi della Marvel arriva sul grande schermo con il vincitore dell'Oscar Jared Leto che si trasforma nell'enigmatico antieroe, Michael Morbius. Pericolosamente malato con un raro disturbo del sangue e determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso destino, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.

Diretto da Daniel Espinosa da una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless, il cast di Morbius oltre a Jared Leto include anche Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson.

Morbius uscirà nelle sale il 31 luglio 2020.





Fonte: Heroic Hollywood