Cambio Tutto! - trailer e poster del film con Valentina Lodovini e Neri Marcoré

Di Pietro Ferraro lunedì 10 febbraio 2020

Dai produttori di "10 giorni senza mamma" il 5 marzo 2020 arriva al cinerma "Cambio Tutto!", una nuova commedia al femminile diretta da Guido Chiesa.

Il 5 marzo Medusa Film distribuisce nelle sale d'Italia la commedia Cambio Tutto!, il nuovo film di Guido Chiesa già regista di Belli di papà (2015), Classe Z (2017) e Ti presento Sofia (2018).

Protagonista del film Valentina Lodovini vista di recente al fianco di Fabio De Luigi nella commedia 10 giorni senza mamma.

Guido Chiesa ci racconta di un quotidiano al femminile fatto di stress e "bullismo" perpetrato in varie forme che ad un certo punto diventa in qualche modo "tossico" per la protagonista, che sceglie di ribellarsi con il supporto di un Operatore Olistico, figura professionale orientata a favorire il benessere psicofisico, la crescita personale e a migliorare le relazioni delle persone attraverso lo sviluppo della consapevolezza di Sé.

Giulia (Lodovini) ha 40 anni e vive nella frenesia di una grande città sottoposta a ogni tipo di stress. Ogni giorno si trova a dover combattere contro tutti: un nuovo capo senza alcuna esperienza e troppo incline a subire il fascino delle giovani impiegate, un compagno pittore squattrinato e approfittatore con un irrequieto figlio adolescente, una migliore amica presa solo da se stessa e dai suoi amori immaginari, e per non parlare della maledetta bilancia che segna sempre lo stesso peso nonostante la faticosissima dieta...Giulia abbozza, trangugia, si piega, del tutto incapace di farsi rispettare. A nulla servono i tranquillanti che prende da tempo e, stremata, decide di rivolgersi a un counselor olistico, la cui faccia da un po' di tempo inspiegabilmente le appare ovunque. Quello che succede a Giulia quando esce dallo studio del carismatico terapeuta è una vera e propria deflagrazione e tutte le umiliazioni e la rabbia tenute dentro per troppo tempo rimbalzano all'esterno con centuplicata energia. Ma nella vita di Giulia sarà davvero tutto da cambiare?

Il cast del film è completato da Neri Marcorè, Libero De Rienzo, Nicola Nocella, Dino Abbrescia, Andrea Pisani, Claudio Larena, Flora Canto, Chiara Spoletini, Valeria Perri e Valentina D'Agostino.