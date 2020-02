Sonic - Il Film: video e foto "Tortu vs Sonic: la sfida" e nuova locandina

Di Pietro Ferraro lunedì 10 febbraio 2020

Sonic incontra il velocista Filippo Tortu in un evento speciale dedicato al film anei cinema italiani dal 13 febbraio 2020.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

In occasione dell’uscita al cinema di Sonic - Il Film il prossimo 13 febbraio, il superveloce e mitico porcospino blu del videogioco della SEGA, Sonic, ha sfidato il giovane recordman dell’atletica Filippo Tortu, il più veloce atleta italiano di tutti i tempi.

Tra anelli supersonici e simpatiche gag tra i due, chi avrà vinto la sfida dell’anno?

Il video è stato realizzato con il supporto della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) sulla pista indoor di Bergamo dove, il velocista Filippo Tortu (classe ’98) è stato protagonista di un incontro speciale dedicato alla promozione dell’atletica tra i giovanissimi.

L’atleta italiano, finalista ai mondiali di Doha e unico italiano capace di correre i 100 metri in meno di 10 secondi (9”99), ha condiviso la propria esperienza con un gruppo di ragazzi, rispondendo alle tante curiosità dei giovani atleti. Filippo inizia così un anno molto speciale che lo porterà a realizzare il sogno di correre ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Non potrebbe esserci una combinazione più vincente della coppia formata da un personaggio dell’immaginario collettivo come Sonic, famoso anche tra i più piccoli per il suo scatto fulmineo, e un campione italiano come Filippo Tortu, detentore del record nazionale dei 100 metri, per incoraggiare giovani e bambini a praticare l’attività sportiva in modo sano e con regolarità.

Un messaggio in linea con gli obiettivi della FIDAL e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in una stagione che culminerà con l’appuntamento a cinque cerchi in Giappone.

"Sfidare Sonic oggi è stato davvero stimolante - ha dichiarato Filippo Tortu - mi ha dato del filo da torcere, non posso dirvi chi ha vinto la sfida ma ora sono più carico di prima per le Olimpiadi di Tokyo! Grazie a Paramount e a Fidal per questa occasione e dal 13 febbraio correte al cinema!".

Per quanto riguarda il "cattivo" del film, è stato naturalmente scelto Dottor Ivo Robotnik aka Dottor Eggman nemesi storica di Sonic sin dal lontano 1991, anno di lancio del videogioco orginale SEGA, interpretato nella versione live-action da Jim Carrey. L'attore in un'intervista ha paragonato il malvagio Dr. Robotnik alla sua versione dell'Enigmista in Batman Forever.

Beh penso che entrambi siano due facce della stessa medaglia. Entrambi esplorano l'albero della conoscenza. Saltano da un ramo all'altro e cadono di tanto in tanto. Non vorrei metterli in contrapposizione. Penso che sarebbero una grande squadra. Ma sai, Robotnik come praticamente tutti i supercattivi provengono da un luogo di abbandono con una sensazione di assoluta inutilità che si manifesta in magnifiche creazioni progettate per controllare il mondo, mettere il loro marchio su tutti e forse, di tanto in tanto, persino entrare nel vostro flusso sanguigno con qualche nanotecnologia.

La sinossi ufficiale del film:





Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC - IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.

Il cast del film diretto da Jeff Fowler da una sceneggiatura scritta da Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel include anche James Marsden come lo sceriffo Tom Wachowski, Neal McDonough nel ruolo del maggiore dell'esercito americano Bennington, Tika Sumpter nel ruolo della signora Wachowski, Lee Majdoub nel ruolo di Stone e Frank C. Turner nel ruolo di Crazy Carl. Adam Pally, Natasha Rothwell, Debs Howard ed Elfina Luk completano il cast.