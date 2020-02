La mia banda suona il pop: prima clip musicale "Semplicemente Complicata"

Fausto Brizzi torna al cinema il 20 febbraio 2020 con "La mia banda suona il pop".

Medusa ha reso disponibile una prima clip con scene tratte da La mia banda suona il pop, la nuova commedia di Fausto Brizzi in uscita nei cinema il 20 febbraio.

Il film vede protagonisti Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro nei panni dei Popcorn, una band che ha avuto il suo momento d'oro negli anni ottanta e che ora è in disarmo. La richiesta di un danaroso fan russo spinge il manager della band Franco (Diego Abatantuono) a fare pressioni per una reunion che alla fine ci sarà, ma allo scopo di fungere da "cavallo di troia" per una rapina ai danni del magnate russo.

La prima clip del film è in realtà un video musicale con una hit dei Popcorn, "Semplicemente Complicata", su cui sono montate scene del film e in cui vediamo il gruppo esibirsi sul palco, con un'occhiata anche alle versioni giovani dei Popcorn.

I “Popcorn” dovevano sembrare realmente esistiti, con tanto di videoclip d'epoca. Per questo è stato il mio film più complesso come preparazione, tra costumi, scenografie e coreografie. Oltre che naturalmente canzoni. Avevo deciso di non usare delle hit note, ma di far comporre delle canzoni “sanremesi” che, al primo ascolto, entrassero in testa e sembrassero dei successi degli anni ’80. Non facile, ma il maestro Zambrini (per chi non lo sa è l’autore della gran parte dei successi di Gianni Morandi e Patty Pravo) mi ha regalato il vero jolly del film: due evergreen immaginarie, con i ritornelli che più “Umberto Tozzi” di così si muore.

Fausto Brizzi