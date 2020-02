Don't Speak: trailer dell'horror ispirato al film "A Quiet Place"

Di Pietro Ferraro martedì 11 febbraio 2020

Un creatura mostruosa che caccia le sue prede con l'udito assedia una famiglia in una fattoria.

Il 16 aprile arriva nei cinema A Quiet Place 2 e il sito Bloody Disgusting ci propone Don't Speak una sorta di copia a basso costo, in gergo "Mockbuster", del successo a sorpresa A Quiet Place: Un posto tranquillo del 2017.

La trama di "Don't Speak" è incentrata su una famiglia assediata in una fattoria da una creatura praticamente cieca, ma che caccia le sue prede grazie ad un sensibilissimo udito. La trama è davvero simile al film di John Krasinski, ma bisogna anche porre l'accento sulle differenze che sono una digressione horror piuttosto brutale e una creatura realizzata con effetti pratici della "vecchia scuola".

La trama ufficiale:





All'arrivo alla fattoria dei nonni, una famiglia si rende presto conto che l'intera città è stata eliminata da un mostro sconosciuto. E presto diventano la sua preda.

Il film è interpretato da Stephanie Lodge, Ryan Davies, Jake Watkins, Will Stanton, Georgina Jane, Helen Minassian, Nicola Wright, AJ Blackwell e Hannah Ponting.

Alla regia del film c'è Scott Jeffrey già regista di diversi horror tra cui Cupid e The Final Scream. Jeffrey è stato anche produttore di altri "mockbuster" come Mother Krampus, Mummy Reborn, The Bad Nun, Jurassic Island e Jurassic Earth.

Il cosiddetto genere "mockbuster" ha il suo massimo rappresentante nella casa di produzione The Asylum, vedi i recenti Nazi Overlord ispirato all'Overlord prodotto da JJ Abrams e Monster Island uscito in concomitanza sequel Godzilla II: King of the Monsters. Anche il cinema italiano ha i suoi mockbuster d'annata vedi i finti sequel Alien sulla Terra e Terminator 2, quest'ultimo in realtà ispirato ad Aliens - Scontro Finale.

"Don't Speak" esce negli Stati Uniti il 10 marzo 2020.