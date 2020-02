Cluedo con Ryan Reynolds, trovato il regista

Di Federico Boni martedì 11 febbraio 2020

Ryan Reynolds produrrà la pellicola, tratta dal celebre gioco Hasbro.

James Bobin, noto soprattutto per aver diretto i recenti live-action Disney dei Muppets, è in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico di Cluedo, celebre gioco da tavola.

Jason Bateman avrebbe dovuto dirigere il progetto, ma conflitti di programmazione con la sua serie Netflix Ozark lo hanno costretto ad abbandonare la baracca. Nei panni del protagonista avremo Ryan Reynolds, anche produttore con la sua Maximum Effort, al fianco della Allspark Pictures, divisione cinematografica di Hasbro.

Rheet Reese e Paul Wernick, che hanno scritto Deadpool, Deadpool 2 e 6 Underground, si stanno occupando della sceneggiatura. Prima che arrivasse alla Fox, ora Disney, anche la Universal aveva cullato l'idea di un film su Cluedo, con Gore Verbinski regista. È facile immaginare che il recente boom di Cena con delitto - Knives Out abbia convinto i produttori ad accelerare i piani produttivi.

Dopo aver diretto i Muppet e Muppets 2, Bobin ha messo mano a Alice attraverso lo specchio e a Dora e la città perduta.

Fonte: HollywoodReporter