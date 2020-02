Transference: trailer del thriller fantascientifico che ammicca agli "X-Men"

Di Pietro Ferraro martedì 11 febbraio 2020

Un fratello lotta per nascondere un letale potere di cui è dotata la sorella che ha segnato in maniera traumatica la vita della loro famiglia.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Fatte le dovute differenze, in primis per il budget, il thriller fantascientifico Transference: Escape the Dark è evidente debitore dei film degli X-Men, ma con una connotazione dark più decisa che rivela una connotazione horror e alcuni elementi collaterali, come i combattimenti clandestini, che rievocano pellicole action come il Lionheart con Jean-Claude Van Damme.

La trama ufficiale:





Un ragazzo di dodici anni, Joshua, è accusato della morte del padre per proteggere la sorella gemella che possiede un potere speciale, e la sua più grande sfida non sarà proteggerla, ma riuscire a tenere nascosto quel pericoloso potere. Venti anni dopo, Joshua sta lottando per far fronte agli eventi della sua infanzia e alle scelte che ha fatto da allora. Per disperazione rinchiude Emma in un complesso psichiatrico contro la sua volontà. Joshua nel frattempo è finito in un giro criminale sotterraneo per mantenere il loro segreto. Ma non può guadagnare abbastanza per nascondere il loro passato e qualcuno ha seguito la loro scia di distruzione. Quando un sinistro visitatore tenta di rimuovere Emma dalle sue cure, Joshua arriva alla realizzazione più importante che può fare per se stesso, sua sorella e il mondo.

Il film è diretto da Matthew Ninaber, che ha ampliato un suo cortometraggio, e scritto da Ninaber con Jennifer Lloyd e Aaron Tomlin. "Transference: Escape the Dark" è la terza regia per Ninaber dopo il dramma Last Run e l'action Perfection Day.

Il cast del film include Tony Nash, Jeremy Ninaber, il regista Matthew Ninaber, Eamon Hanson, Rikki Wright, Justin Moses, Aaron Tomlin, Ethan Mitchell, Melissa Joy Boerger e Jehan Hashim.

"Transference: Escape the Dark" esce negli Stati Uniti il 10 marzo 2020.

Fonte: SlashFilm