Caterina - Il Film: trailer del documentario sulla cantante folk Caterina Bueno

Dal 12 febbraio 2020 arriva nelle sale d'Italia il nuovo documentario sulla cantante folk Caterina Bueno.

Il 15 febbraio arriva nei cinema d'Italia, distribuito da Kiné, il documentario Caterina, una parabola significativa della trasformazione sociale e culturale che ha subito l’Italia a partire dagli anni del boom e, più in generale, sul rapporto di un Paese e di una comunità con la propria memoria storica e con la propria cultura.

"Caterina", diretto da Francesco Corsi, è stato presentato in anteprima Al Festival dei Popoli, storico festival fiorentino giunto alla 60° edizione dove si è aggiudicato il Premio del pubblico e il Premio distribuzione.

Nel 1967 Caterina fu oggetto di un documentario sul suo lavoro pionieristico di ricerca, Caterina Raccattacanzoni, in cui una piccola troupe seguiva la giovane ricercatrice nelle zone più isolate della campagna toscana. Di quel prezioso documento si erano perse le tracce: il suo ritrovamento, a cinquant’anni di distanza, offre l’occasione di raccontare la vita e le opere di Caterina Bueno con un viaggio “parallelo”, che percorrerà le stesse tappe e servirà a ricomporre, attraverso numerosi frammenti sul filo della memoria e della musica, il ritratto di un’artista tanto significativa.

Caterina Bueno è stata una delle maggiori interpreti e ricercatrici del canto popolare tradizionale e contadino in Italia. A partire dagli anni ’60, il suo lavoro di etnomusicologa e interprete ha avuto una notevole importanza dal punto di vista culturale, consentendo di recuperare molte canzoni popolari del repertorio contadino altrimenti destinate all’oblio. Una vita divisa tra ricerca e spettacolo ha portato Caterina a calcare i palchi nazionali e internazionali, rendendola una figura imprescindibile del mondo culturale dell’epoca e facendole incrociare il cammino con alcuni tra i più importanti intellettuali come Dario Fo, Pier Paolo Pasolini, Umberto Eco e artisti come Giovanna Marini, Fausto Amodei e Francesco De Gregori.

