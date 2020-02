Wonder Woman 1984: cover EW e nuove immagini ufficiali

La Diana Prince di Gal Gadot ritratta in nuove immagini ufficiali di "Wonder Woman 2" in arrivo nei cinema italiani il 4 giugno 2020.

Disponibili nuove immagini di di Wonder Woman 1984 grazie alla rivista rivista Entertainment Weekly che ha anche dedicato una splendida cover all'altrettanto splendida Gal Gadot nei panni dell'iconica supereoina DC con indosso la nuova armatura Golden Eagle.

L'originale Wonder Woman di Patty Jenkins ha dato nuovo slancio all'Universo Esteso DC dopo il controverso Batman v Superman dove Diana ha fatto il suo esordio insieme al nuovo Batman di Ben Affleck, slancio confermato e rilanciato dal miliardo di dollari e rotti incassati dal successivo Aquaman.

Nel Wonder Woman originale abbiamo assistito al sacrificio dello Steve Trevor di Chris Pine e con grande sorpresa dei fan, in Wonder Woman 1984 ritroveremo Pine nei panni di Trevor affiancato dai nuovi arrivati Kristen Wiig e Pedro Pascal rispettivamente nei panni di Barbara Minerva aka Cheetah e l'altro antagonista del film, Maxwell Lord.

Pine in una recente intervista con Entertainment Weekly ha parlato del suo misterioso ritorno in Wonder Woman 1984 avvertendo i fan che lo Steve Trevor degli anni ottanta sarà un po' diverso da quello che abbiamo conosciuto in precedenza.

Nel primo film, ho interpretato il soldato stanco del mondo che ha visto tutta la corruzione che l'umanità è in grado di mostrare. In questo nuovo film arrivo ad essere molto più generoso e gioioso. Il mio ruolo è proprio come quello di un'amico, un amante, un fidanzato-guardia del corpo che sta facendo del suo meglio per aiutare Diana nella sua missione. Io sono come Watson e lei è come Holmes.

Wonder Woman 1984 arriva nei cinema italiani il 4 giugno 2020.







