The Hunt: nuovo trailer e locandina per il rilancio del thriller Blumhouse

mercoledì 12 febbraio 2020

Blumhouse e Universal fissano una nuova data di uscita per il controverso thriller d'azione "The Hunt" in arrivo nei cinema a marzo 2020.

Dopo il blocco dell'uscita da parte di Universal e Blumhouse, a seguito delle sanguinose sparatorie avvenute negli Stati Uniti, il brutale thriller d'azione The Hunt torna in pista con un nuovo trailer, un nuovo poster e una nuova data di uscita fissata al prossimo 13 marzo.

Jason Blum dopo la cancellazione dell'uscita del film aveva così commentato la decisione.

Se mi chiedessero ancora una volta di produrre di nuovo The Hunt, direi di sì. Abbiamo decisamente compiuto degli errori per quanto riguarda il marketing. Ho imparato molto da questa esperienza. Potrebbe cambiare il modo in cui penso al posizionamento dei film e su come mi confronti con chi si occupa della promozione dei miei film, ma per quanto riguarda la loro realizzazione, no.

The Hunt prodotto da Damon Lindelof e Nick Cuse segue la falsariga di film come Senza tregua di John Woo, ispirato a sua volta al classico Pericolosa partita e in parte ai più recenti Battle Royale e The Belko Experiment. Su schermo una brutale battuta di caccia all'uomo in cui una delle prede diventa cacciatore sparigliando le carte in tavola.

Il film più discusso dell'anno è quello che nessuno ha mai visto...ancora. Dodici sconosciuti si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano o come sono arrivati in quel luogo. Non sanno di essere stati scelti...per uno scopo molto specifico...La Caccia. All'ombra di una oscura teoria della cospirazione di Internet, un gruppo d'élite globalista si riunisce per la prima volta in una remota casa padronale per cacciare umani per lo sport. Ma il piano generale dell'élite sta per deragliare perché una delle prede, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Così ribalta la situazione e comincia a braccare gli assassini, prendendoli uno ad uno, mentre si fa strada verso la misteriosa donna (la due volte vincitrice dell'Oscar Hilary Swank) al centro di tutto. Da Jason Blum, il produttore di Scappa - Get Out e della serie la notte del giudizio, e Damon Lindelof, creatore della serie HBO Watchmen e co-creatore della serie TV Lost, arriva un nuovo thriller satirico tempestivo e provocatorio che ha già innescato una conversazione nazionale. Ora è il momento di decidere da soli.

"The Hunt" è stato scritto dal team di autori della serie tv The Leftovers, Damon Lindelof e Nick Cuse e dal regista Craig Zobel (Z per Zachariah). Il cast comprende Betty Gilpin, Emma Roberts (American Horror Story), Ike Barinholtz (The Mindy Project), Glenn Howerton (C'è sempre il sole a Filadelfia) e il premio Oscar Hilary Swank come antagonista principale.

Fonte: Collider