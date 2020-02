Ritorno al crimine: trama, poster e foto del sequel di "Non ci resta che il crimine"

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 febbraio 2020

Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gian Marco Tognazzi tornano nel sequel "Ritorno al crimine".

Il 12 marzo approda nei cinema Ritorno al crimine, il sequel di Non ci resta che il crimine che vede il ritorno di Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gian Marco Tognazzi con l'aggiunta di Carlo Buccirosso e Giulia Bevilacqua.

I quattro protagonisti sono a Montecarlo sulle tracce della ragazza che ha rubato i loro soldi e dovranno fare i conti con un marito, Ranieri (Buccirosso), spregiudicato mercante d’arte, e con il boss Renatino (Leo), ancora più implacabile e determinato a vendicarsi.

Dopo i 2 milioni di euro incassati da Non ci resta che il crimine, Massimiliano Bruno e il cast del film originale tornano con questo sequel il cui titolo strizza evidentemente l'occhio all'iconico classico anni '80 Ritorno al futuro, come l'originale rievocava invece il classico italiano Non ci resta che piangere.

La trama ufficiale:





Per inseguire una donna che scappa possono esserci varie ragioni, o è la donna della vita oppure è una che ha trafugato un sacco di soldi. E così Sebastiano (Gassmann), Moreno (Giallini), Giuseppe (Tognazzi) e Gianfranco (Bruno) si ritrovano a Montecarlo sulle tracce della dirompente ragazza che aveva rapito il cuore di uno e i soldi di tutti. Ma nel frattempo la vita va avanti e prende strade inaspettate, e i quattro amici di sempre dovranno fare i conti con un marito, Ranieri (Buccirosso) spregiudicato mercante d’arte, un boss Renatino (Leo) più implacabile che mai e con un passato che torna con le pistole in pugno e intenzioni tutt’altro che pacifiche. Dopo aver viaggiato nel tempo, aver rischiato la vita, essere scampati al fuoco della banda più spietata del tempo, gli improbabili criminali, che hanno divertito il pubblico in sala, ritornano con una nuova, esilarante avventura.

Il cast è completato da Massimiliano Bruno, Corinne Clery, Angelo Orlando, Loretta Goggi, Marianna Di Maso, Ninetto Davoli, Viviana Cangiano e Gianfranco Gallo.

"Ritorno al crimine" è la nuova commedia di Massimiliano Bruno da una sceneggiatura di Alessandro Aronadio, Andrea Bassi, Massimiliano Bruno e Renato Sannio. Il film è una produzione Italian International Film - società di Lucisano Media Group - con Rai Cinema. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, "Ritorno al crimine" sarà distribuito da 01 Distribution.