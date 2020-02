P.S. I Love You con Hilary Swank, arriva il sequel

Di Federico Boni mercoledì 12 febbraio 2020

Hilary Swank ancora una volta nei panni della vedova Holly Kennedy.

13 anni dopo i 156,835,339 dollari incassati in tutto il mondo dal titolo originale, P.S. I Love You di Richard LaGravenese, tratto dal omonimo romanzo di Cecelia Ahern, andrà incontro ad un sequel. Alcon Entertainment ha infatti acquisito i diritti cinematografici di "Postscript", il romanzo sequel della Ahern arrivato in Italia con il titolo Il club P.S. I love you, edito da DeA Planeta Libri. Alcon cofinanzierà e coprodurrà il film insieme a Black Label Media.

Protagonista del film del 2007 Hilary Swank, nel ruolo della vedova Holly Kennedy. Questo sequel sarà ambientato sette anni dopo la morte di suo marito Gerry, con Holly che ha finalmente ritrovato un po' di serenità. Ora che ha un nuovo lavoro e una persona speciale è entrata nella sua vita, è ben decisa a lasciarsi il passato alle spalle e a guardare avanti, sempre e soltanto avanti. Ma quando scopre che la storia sua e di Gerry ha ispirato la nascita di uno strano fan club, il ricordo dei momenti più disperati minaccia di tornare a inghiottirla. Solo accettando di aiutare i membri del club "P.S. I love you" a dire addio a coloro che amano, Holly potrà capire che cosa desidera veramente. E scoprire il vero significato delle parole ricordo, passato, amore. E, soprattutto, futuro.

Non è chiaro se Richard LaGravenese, fermo ai box in qualità di regista dal flop di Beautiful Creatures - La sedicesima luna, tornerà dietro la macchina da presa, ma è certo che Hilary Swank sarà ancora una volta la protagonista del film.

Fonte: Variety