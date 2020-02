The French Dispatch: trailer del nuovo film di Wes Anderson

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 febbraio 2020

Wes Anderson torna al cinema con la commedia corale The French Dispatch nei cinema dal 24 luglio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Come annunciato è arrivato online il primo trailer di The French Dispatch, il nuovo atteso film di Wes Anderson (Grand Budapest Hotel) che arriva dopo il film d'animazione in stop-motion L'isola dei cani uscito nel 2018.

Il film è un affresco corale con una variegata e colorita galleria di personaggi che segue lo staff di un giornale mentre pubblica diverse storie stravaganti. Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton, Frances McDormand, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Léa Seydoux e Timothée Chalamet guidano un impressionante cast di volti noti.

La trama recita: "Lo staff di una pubblicazione europea del xx° secolo decide di pubblicare un'edizione commemorativa che mette in evidenza le tre migliori storie dell'ultimo decennio: un artista condannato all'ergastolo, rivolte studentesche e un rapimento risolto da uno chef".

Il cast è completato da Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Christophe Waltz, Jason Schwartzman, Henry Winkler, Anjelica Huston, Bob Balaban, Tony Revolori, Lyna Khoudri, Mathieu Amalric, Stephen Park, Liev Schreiber, Lois Smith, Cecile De France, Guillaume Gallienne, Rupert Friend e Hippolyte Girardot.

"La storia non è facile da spiegare", ha detto Anderson. "Parla di un giornalista americano di stanza in Francia che crea la sua rivista. È più un ritratto di quest'uomo, di questo giornalista che lotta per scrivere ciò che vuole scrivere. Non è un film sulla libertà di stampa, ma quando parli di giornalisti parli anche di quello che sta succedendo nel mondo reale".

The French Dispatch debutterà nei cinema americani il 24 luglio 2020.