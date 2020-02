Sony, un nuovo misterioso film Marvel nel 2021

Di Federico_40 mercoledì 12 febbraio 2020

La Sony pensa ad un primo film su Spider-Woman.

In attesa di Morbius di Daniel Espinosa (31 luglio 2020) e Venom 2 di Andy Serkis (2 ottobre 2020), la Sony ha fatto sua una data per un altro film Marvel, al momento senza titolo. L'8 ottobre del 2021.

Questo vuol dire che entro fine 2020 la pellicola in questione dovrà necessariamente andare incontro al via alle riprese. Non è chiaro quale film potrà andare ad abbracciare questa data. Potrebbe essere Silver Sable e Black Cat, da anni in lavorazione e teoricamente abbandonato, senza dimenticare i Sinistri Sei, a lungo ipotizzato.

Si parla anche di una possibile prima Spider-Woman, nei fumetti interpretata da Jessica Drew e in origine membro di spicco degli Avengers. Nel dubbio, il film del mistero non ha ancora alcun regista legato ad esso.

Il primo film del Sony's Marvel Universe è stato Venom (2018), a cui farà ora seguito Morbius. Questo perché Spider-Man fa parte del Marvel Cinematic Universe dal 2017, anno di Spider-Man: Homecoming.

Fonte: Comingsoon.net