A Hero, imminente via alle riprese per il nuovo film di Asghar Farhadi

Di Federico_40 mercoledì 12 febbraio 2020

Tutto pronto per il ritorno sul set dell'iraniano Asghar Farhadi.

Due anni dopo aver aperto il Festival di Cannes con Tutti lo Sanno, l'iraniano Asghar Farhadi è pronto a tornare sul set per girare "A Hero", suo nuovo film che andrà incontro alle riprese in primavera. Parola di Deadline. Si sa poco o nulla sulla pellicola, se non che sia un thriller e che segnerà il ritorno di Farhadi nel suo Iran.

La Memento Films International, casa di produzione e distribuzione francese che ha collaborato con Farhadi nei suoi ultimi tre film, proporrà il progetto al market di Berlino, per poi distribuire una versione in lingua inglese della sceneggiatura originale in persiano scritta dallo stesso Farhadi.



Nel corso della sua straordinaria carriera Asghar Farhadi ha vinto due premi Oscar. Il primo per Una Separazione, anche Orso d'Oro, e il secondo con Il Cliente. È facile immaginare una premiere del nuovo film al Festival di Cannes del 2021.

Tutti lo Sanno, arrivato in Italia a fine 2018, ha visto Asghar dirigere i premi Oscar Penélope Cruz e Javier Bardem.

Fonte: Playlist e HollywoodReporter