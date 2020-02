Stasera in tv: "Allied - Un ombra nascosta" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 13 febbraio 2020

Canale 5 stasera propone "Allied - Un'ombra nascosta", thriller del 2016 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris e Matthew Goode.

Cast e personaggi

Brad Pitt: Max Vatan

Marion Cotillard: Marianne Beausejour

Jared Harris: Frank Heslop

Matthew Goode: Guy Sangster

Lizzy Caplan: Bridget Vatan

Anton Lesser: Emmanuel Lombard

Daniel Betts: George Kavanagh

Simon McBurney: ufficiale S.O.E.

Thierry Frémont: Paul Delamare

August Diehl: Hobar

Camille Cottin: Monique

Charlotte Hope: Louise

Marion Bailey: sig.ra Sinclair

Doppiatori italiani

Sandro Acerbo: Max Vatan

Claudia Catani: Marianne Beausejour

Pino Insegno: Frank Heslop

Gianfranco Miranda: Guy Sangster

Domitilla D'Amico: Bridget Vatan

Franco Mannella: George Kavanagh

Oliviero Dinelli: ufficiale S.O.E.

Francesco Pezzulli: Herr Hobar

Jean Charles Putzolu: Paul Delamare





Trama e recensione

"Allied" racconta la storia dell’ufficiale dei servizi segreti Max Vatan (Pitt), che nel 1942 incontra nel Nord Africa la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour (Cotillard) in una missione mortale oltre la linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressione della guerra.





Curiosità



Il film ha ricevuto una candidatura agli Oscar per i migliori costumi a Joanna Johnston.



Marion Cotillard ha supportato Brad Pitt per i pochi dialoghi in francese del suo personaggio.



Le ispirazioni per i costumi del film sono stati Casablanca (1942) e Perdutamente tua (1942), due pellicole dove i costumi combinavano semplicità e bellezza.



Le scene in Marocco sono state girate a Las Palmas, in Spagna, che dista solo 149 chilometri dalla costa marocchina e condivide un clima simile.



Questo è il quinto film di Brad Pitt ambientato durante ls Seconda Guerra Mondiale, dopo Bastardi senza gloria (2009), Il curioso caso di Benjamin Button (2008), Beyond All Boundaries (2009) e Fury (2014).



Il cognome del personaggio di Brad Pitt, Vatan, significa "patria" in persiano, turco e arabo, in cui è scritto "watan". Tuttavia il personaggio è canadese.



Mentre è a letto in attesa che squilli il telefono, Max sta leggendo il libro "La roccia di Brighton" di Graham Greene. La trama di "La roccia di Brighton" coinvolge un boss del crimine che sta pianificando di sposare l'unica testimone del suo omicidio di un giornalista, proprio come il tema generale del film ruota attorno al tradimento e sul doppio gioco. Graham Greene è anche famoso per il suo romanzo "Quinta colonna", un altro thriller di spionaggio ambientato durante la seconda guerra mondiale in cui una persona comune viene scambiata per una spia tedesca dopo aver vinto una torta (che contiene un microfilm con segreti militari) ad una riffa.



Quando circolavano voci sulla presunta relazione extraconiugale che Brad Pitt avrebbe avuto, questo film è stato menzionato come la "scena del crimine". Marion Cottilard è stata accusata di aver avuto una relazione con Brad Pitt durante le riprese di "Allied" e anche se niente di tutto ciò si è rivelato vero, non trascorse molto tempo dalla fine delle riprese di "Allied" dalla richiesta di divorzio di Angelina Jolie a Brad Pitt.



Questo è il terzo film insieme per Brad Pitt e Jared Harris. Hanno anche recitato in Ocean's Twelve (2004) e Il curioso caso di Benjamin Button (2008).



I resti del bombardiere tedesco nel parco sono quelli di un He-177.



"Allied" è il 18° film diretto da Robert Zemeckis.



Questo è il secondo film in cui Pitt interpreta un canadese. Il primo è stato in 12 anni schiavo.



Sebbene siano state girate in Spagna, le scene raffiguranti episodi nella città marocchina di Casablanca sembrano molto autentiche. Soprattutto la scena in cui Brad Pitt passa nell'odierna Piazza Mohamad V, con il quartier generale nazista, che in realtà è l'ufficio postale.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 119.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Alan Silvestri (The Avengers). Silvstri e il regista Robert Zemckis sono collaboratori di lunga data dai tempi di All'inseguimento della pietra verde e Ritorno al futuro. Le collaborazioni più recenti oltre ad "Allied" sono The Walk e Benvenuti a Marwen.

Alla festa dell'Ambasciata la musica suonata è il Quartetto per archi di Haydn in do maggiore op. 76. Questa è anche la melodia dell'inno nazionale tedesco dell'epoca: "Deutschland, Deutschland über Alles". È anche la melodia di Alma Mater dell'Università di Pittsburgh.



1. Essaouira Desert/ Main Title

2. "What Are Our Odds?"

3. German Embassy

4. "It's A Girl"

5. Trust

6. "Best Day Ever"

7. Confession/ Escape

8. The Letter/ End Credit

9. The Sheik of Araby

10. You are My Lucky Star

11. J'Attendrai

12. Sing Sing Sing

13. Flying Home

