Crossfire: Sony sta sviluppando un film basato sul videogioco di Smilegate

Di Pietro Ferraro giovedì 13 febbraio 2020

Il popolare videogioco sparatutto in prima persona tattico online "Crossfire" diventerà un film.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il sito Variety riporta che Sony ha iniziato lo sviluppo di un film basato sul popolare videogioco CrossFire.

CrossFire è uno sparatutto in prima persona tattico online per Microsoft Windows sviluppato dalla sudcoreana Smilegate Entertainment che collaborerà con Sony allo sviluppo dell'adattamento cinematografico. Grazie alla sua popolarità in Asia, in particolare Cina e Corea del Sud, Crossfire è diventato il videgamepiù giocato al mondo per numero di giocatori di tutti i tempi con 660 milioni di giocatori in tutto il mondo. È stato anche il gioco online con il maggior incasso del mondo dal 2014 e uno dei videogiochi con il più alto incasso di tutti i tempi (10,8 miliardi di entrate).

Un remake e un sequel, CrossFire HD e CrossFire 2, sono in fase di sviluppo presso Smilegate, con Remedy Entertainment che lavora su entrambe le parti per la modalità giocatore singolo e su una campagna CrossFire X per la versione Xbox One che sarà rilasciata gratuitamente entro l'anno.

Il film di Crossfire è stato originariamente annunciato nel 2015 con a bordo il produttore Neal H. Moritz (Fast & Furious) con la sua compagnia Original Film che sono ancora a bordo con il distributore cinematografico cinese Tencent Pictures. Il film sarà adattato dallo sceneggiatore Chuck Hogan (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, The Strain) che ha anche scritto "Il principe dei ladri", romanzo su cui è basato il crime "The Town" di Ben Affleck.