Samaritan: prima foto dal set con Sylvester Stallone

Di Pietro Ferraro giovedì 13 febbraio 2020

Sylvester Stallone è un supereroe in disarmo in "Samaritan", il nuovo film fantascientifico del regista di "Overlord".

Disponibile via TMZ una prima foto dal set del film Samaritan che ritrae Sylvester Stallone nei panni di un supereroe in disarmo al fianco del giovane Javon "Wanna" Walton (Euphoria). Nel film diretto da Julius Avery già regista di Overlord,Walton interpreta un ragazzino che si mette in cerca di un supereroe scomparso dalla scena dopo un tragico evento accaduto nel passato.

Walton oltre che un attore è anche un talento del pugilato, quattro volte campione di boxe nel sud-est degli Stati Uniti e cinque volte campione di stato della Georgia. Il cast del film è completato da Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Far from Home, Honey Boy), Pilou Asbæk (Overlord, Il trono di spade), Dascha Polanco (Orange Is the New Black, When They See Us) e Moises Arias (Hannah Montana, A un metro da te).

Ricordiamo che Stallone non è estraneo ai film con supereroi, l'attore nel 2017 è entrato a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel interpretando Stakar Ogord in Guardiani della Galassia Vol. 2.

Julius Avery dirige "Samaritan" una sceneggiatura di Bragi F. Schut (Escape Room), Mark L. Smith (Revenant - Redivivo), Zak Penn (Ready Player One) e Chuck MacLean (City on a Hill). Schut è anche produttore esecutivo per la Balboa Productions di Stallone. Il film uscirà negli Stati Uniti l'11 dicembre 2020.





Fonte: ComicBook