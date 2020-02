Sonic - Il film: nuove clip in italiano e due featurette con Jim Carrey

Di Pietro Ferraro giovedì 13 febbraio 2020

Sonic - Il Film arriva nelle sale italiane il 13 febbraio, scopriamo di più sul live-action con l'attore Jim Carrey.

[Per guardare la featurette "Jim Carrey è Robotnik" clicca sull'immagine in alto]

Debutta oggi 13 febbraio nei cinema italiani Sonic - Il film, l'atteso live-action di Sony che vedrà il debutto sul grande schermo del porcospino blu dei videogiochi SEGA affiancato da Jim Carrey nei panni dell'antagonista principale, Ivo "Eggman" Robotnik, un esperto di ingegneria robotica ingaggiato dal governo per dare la caccia al velocista alieno, ma le cui mire vanno ben oltre la cattura di Sonic.

Oggi andiamo a proporvi un nuovo poster internazionale e 4 nuovi video ufficiali dedicati al film: due featurette sottotitolate in italiano con interviste a Jim Carrey e due clip con scene in italiano del film, tra cui una che introduce l'adorabile Baby Sonic.

[Per guardare la featurette "intervista a Jim Carrey" clicca sull'immagine in alto]

Sonic debutta al cinema con un po' di ritardo dopo le proteste scaturite sui social media riguardo all'originale design "umanoide" del personaggio rivisitato per il grande schermo e per il formato live-action, a dire il vero piuttosto bizzarro. Proteste che hanno spinto lo studio a far slittare l'uscita, rielaborare il look di Sonic per renderlo più vicino alla serie animata per un costo extra di 35 milioni di dollari, con il budget lievitato da 90 a 125 milioni di dollari.

[Per guardare la clip "Baby Sonic" clicca sull'immagine in alto]

La voce in originale di Sonic è dell'attore Ben Schwartz (I poliziotti di riserva, The Walk) mentre per l'edizione italiana è stato scelto il doppiatore Renato Novara che ha prestato la voce a Sonic in diversi videogiochi tra cui Sonic Generations, Sonic Lost World, Sonic Boom: L'ascesa di Lyric e alcuni crossover di stampo sportivo con Mario.

Sonic oltre che di una serie animata è stato protagonista anche di un lungometraggio d'animazione Sonic OAV del 1996A ambientato su un inedito Planet Freedom diviso in due terre agli antipodi "Cielo" e "Oscurità". L'anime presenta Sonic, Tails, Knuckles, Dr. Eggman (Dr. Robotnik nella versione inglese), Metal Sonic e alcuni personaggi secondari creati esclusivamente per il film.

[Per guardare la clip "Non me l'aspettavo questa" clicca sull'immagine in alto]