Il talento del calabrone: trailer del thriller con Sergio Castellitto

Il conduttore di un programma radiofonico nel corso di una diretta si troverà di fronte all’annuncio di un aspirante suicida.

Arriva nelle sale il 5 marzo, con Paco Cinematografica e Eagle Pictures, Il talento del Calabrone, un thriller diretto da Giacomo Cimini. Il film è ambientato a Milano e racconta la storia di Dj Steph (Lorenzo Richelmy), conduttore di un programma radiofonico di successo che nel corso di una diretta dovrà fare i conti con un inaspettato evento: l’annuncio da parte di un ascoltatore (Sergio Castellitto), che confessa di volersi suicidare tenendo sotto scacco l’intera città. Nell’arco di una lunga notte, la più imprevedibile della loro vita, i due giocano pericolosamente sul filo del rasoio, mentre il tenente colonnello Rosa Amedei (Anna Foglietta) cerca di scoprire l’identità del misterioso uomo.

Il regista Giacomo Cimini è al suo secondo lungometraggio dopo l'horror Cappuccetto Rosso del 2003 in cui Cimini ha liberamente rivisitato la classica fiaba di Charles Perrault e i fratelli Grimm.

Questo film è il frutto di un soggetto di Lorenzo e quello che mi ha colpito della storia è che tutti i personaggi nascondono una verità, sia in senso positivo sia in senso negativo. Quello che più mi ha coinvolto è stata la possibilità di raccontare il confronto tra tre personaggi in opposizione l’uno con l’altro: una partita a scacchi che ha come plancia di gioco una città intera.

Giacomo Cimini - Regista