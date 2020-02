Stasera in tv: "Security" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Security", thriller d'azione diretto da Alain DesRochers e interpretato da Antonio Banderas, Ben Kingsley e Gabriella Wright.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Antonio Banderas: Eduardo "Eddie" Deacon

Gabriella Wright: Ruby

Ben Kingsley: Charlie

Liam McIntyre: Vance

Shari Watson: Welfare Officer

Katherine de la Rocha: Jamie

Chad Lindberg: Mason

Jiro Wang: Johnny

Cung Le: Dead Eyes





La trama

Un ex veterano dei servizi speciali (Antonio Banderas) caduto in disgrazia e alla disperata ricerca di un lavoro, accetta un posto come guardia di sicurezza in un centro commerciale in una zona malfamata della città. Nella sua prima notte di lavoro apre le porte ad una ragazza sconvolta e disperata che è fuggita da un trasporto della polizia, attaccato da alcuni criminali, che la stava scortando per testimoniare ad un processo. La ragazza si ritroverà così braccata dallo psicopatico (Ben Kingsley) che ha attaccato il trasporto e dai suoi intraprendenti scagnozzi che non si fermeranno davanti a nulla per rintracciare ed eliminare la scomoda testimone.





