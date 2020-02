Magari: trailer e trama della commedia con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher

Di Pietro Ferraro venerdì 14 febbraio 2020

Il 26 marzo 2020 arriva nei cinema "Magari", opera prima della regista Ginevra Elkann.

Il 26 marzo arriva nelle sale, con Bim Distribuzione, Magari, la commedia sentimentale esordio alla regia della produttrice Ginevra Elkann che vede protagonisti Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Milo Roussel.

Magari è una commedia sentimentale che racconta la storia di Alma, Jean e Sebastiano, tre fratelli, molto legati tra loro, che da Parigi, città in cui vivono nel sicuro, seppur bizzarro, ambiente alto borghese della madre di fede russo-ortodossa, si ritrovano scaraventati nelle braccia di Carlo, padre italiano, assente, anticonformista e completamente al verde, che non ha alcuna idea di come badare a sé stesso, figuriamoci ai figli. Durante una vacanza di Natale passata in una casa al mare insieme a Carlo e alla sua collaboratrice Benedetta, in un momento di sospensione dalle loro vite vere, i nodi delle tensioni di famiglia vengono al pettine. Carlo scopre degli aspetti oscuri della sua ex mogie e dimostra ai suoi figli di essere un padre inaffidabile, ma incredibilmente carismatico e - nonostante le sfide e le tensioni quotidiane - la piccola Alma continua a credere fermamente che un giorno, MAGARI, la sua famiglia possa tornare a unirsi come un tempo.

Il cast è completato da Ettore Giustiniani, Oro De Commarque, Céline Sallette, Benjamin Baroche e Brett Gelman.

NOTE DI REGIA

Magari si basa sui ricordi e sulla nostalgia e guarda al concetto di famiglia, alle fantasie sulla famiglia perfetta che inseguiamo, soprattutto da bambini. Il film parla di adulti imperfetti, che cercano di fare del proprio meglio, barcamenandosi tra la vita e i sentimenti. Gli adulti sono visti attraverso gli occhi di tre piccoli fratelli, tutti caratterizzati da personalità molto diverse tra loro, che cercano dI vegliare l’uno sull’altro. Come madre di tre bambini mi stupisce sempre vedere come i più piccoli si adeguino alle situazioni e i modi in cui reagiscono agli eventi esterni. Alcuni di loro si adattano bene, altri invece oppongono resistenza, restando ancorati alla loro visione delle cose. La costante che tuttavia sembra sempre tenerli uniti è il reciproco senso di appartenenza. Attraverso un lungo processo di casting, abbiamo cercato tre bambini bilingue, che riuscissero a funzionare come squadra, piuttosto che come singoli personaggi. Per questo hanno trascorso molto tempo insieme, proprio per familiarizzare e prendere confidenza l’uno con l’altro. Parlare la stessa lingua, avere lo stesso accento e avere una gestualità simile era molto importante. Ai provini dei bambini sono seguiti quelli degli adulti e sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare con attori di grandissimo talento come Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Céline Salette. L’interazione tra loro era di cruciale importanza per riuscire a trasmettere la complessità dei rapporti. La principale location del film è il lungomare di Sabaudia, a cui sono molto legata. L prima immagine che mi è venuta in mente quando ho ideato il film è stata proprio la spiaggia di Sabaudia. Questo luogo ha un’atmosfera speciale che volevo pervadesse tutta la pellicola. Le luci, i colori, in particolare al di fuori dalla stagione turistica, sono incredibilmente poetici. Sono attratta dal misto di melanconia e possibilità che off una località di mare una volta che i turisti sono andati via. Il mio obiettivo era tentare di filmare tutto ciò mixando riprese a mano e fisse, allo scopo di fondere la vivacità dei bambini con la staticità dell’ambiente. [Ginevra Elkann]

Ginevra Elkann è nata a Londra nel 1979 e ha vissuto in Inghilterra, Francia e Brasile. Ha conseguito una laurea in comunicazioni visive presso l'Università̀ Americana a Parigi e un master in Film Making alla London Film School. È presidente di Asmara Films, da lei fondata nel 2010 e di Good Films, società di produzione/distribuzione cinematografica che ha co-fondato nel 2011. Dal 2011 è presidente della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, siede nel consigli consultivo di Christie’s ed è membro del Comitato d'acquisizione e del Comitato Esecutivo della Fondation Cartier di Parigi. Dal 2013 siede nell’advisory board di UCCA, Pechino e in quello della American Academy di Roma. È stata assistente alla regia di Bernardo Bertolucci per il film L'assedio (1998) e assistente video di Anthony Minghella per il film Il talento di Mr. Ripley (1999). Con la sua casa di produzione Asmara Films ha prodotto nel 2009 Frontier Blues, debutto cinematografico del regista iraniano Babak Jalali, in concorso al 62° Locarno International Film Festival. Nel 2013 ha prodotto White Shadow diretto da Noaz Deshe, nel 2014 Cloro diretto da Lamberto Sanfelice, nel 2014 è produttore esecutivo di Short Skin film d’esordio del regista Duccio Chiarini. Nel 2018 è la volta di LAND diretto da Babak Jalali, presentato nel 2018 in anteprima al Festival di Berlino nella sezione Panorama. Fra il 2012 e il 2017 con la Good Films ha acquisito e distribuito in Italia oltre 70 titoli.

"Magari" è una produzione Wildside con Rai Cinema. Prodotto da Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, una coproduzione italo-francese coprodotto da Tribus P Films e da Iconoclast.

Photo Credit: Francesca Fago