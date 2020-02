No Time To Die: disponibile la canzone di Billie Eilish per la colonna sonora di Bond 25

Di Pietro Ferraro venerdì 14 febbraio 2020

Disponibile un video ufficiale con il brano "No Time To Die" interpretato da Billie Eilish per la colonna sonora di Bond 25.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

E' finalmente disponibile il brano No Time To Die di Billie Eilish, tema principale della colonna sonora del Bond numero 25. La sei volte vincitrice del Grammy Billie Eilish vanta a soli 18 anni, 13 singoli di platino e un album di debutto di enorme successo.

È assurdo far parte di tutto ciò in tutti i modi. Essere in grado di assegnare il tema musicale ad un film che fa parte di una serie così leggendaria è un grande onore. James Bond è il franchise cinematografico più bello che esista. Sono ancora sotto shock. Billie Eilish

Il singolo è prodotto da Eilish con suo fratello FINNEAS insieme a Stephen Lipson, con arrangiamenti orchestrali di Hans Zimmer e Matt Dunkley con Johnny Marr alla chitarra. Eilish ha pubblicato il brano sul suo canale YouTube che attualmente ha superato 2 milioni e 770mila visualizzazioni.

Ci sono pochi eletti che registrano un tema di Bond. Sono un grande fan di Billie e FINNEAS. La loro integrità creativa e il loro talento non sono secondi a nessuno e non vedo l'ora che il pubblico ascolti ciò che hanno portato - una nuova prospettiva la cui voce sarà una eco per le generazioni a venire. Cary Fukunaga - Regista

In "No Time To Die", ultimo film di Daniel Craig nei panni di Bond, l'iconico agente segreto dell'MI6 con licenza di uccidere ha lasciato il servizio attivo e si è trasferito nella paradisiaca Giamaica, ma la pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito (David Dencik) si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso malvagio di nome Safin (Rami Malek).

Il cast del film vede vede il ritorno di Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Christoph Waltz nei panni di Blofeld, Rory Kinnear e Ben Whishaw a cui si uniscono i nuovi arrivati del franchise: Lashana Lynch (che presumibilmente nel film assumerà il ruolo di 007), David Dencik e Ana de Armas. "No Time to Die" è diretto da Cary Fukunaga e scritto da Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge, Neal Purvis & Robert Wade e Scott Z. Burns. Il film arriva nei cinema italiani il 9 aprile 2020.