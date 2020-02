The Batman: un video ufficiale rivela il nuovo costume di Robert Pattinson

Di Pietro Ferraro venerdì 14 febbraio 2020

Il regista Matt Reeves ha condiviso su Twitter il test su schermo di Robert Pattinson con il nuovo costume di Batman.

E' finalmente disponibile un primo sguardo ufficiale al nuovo costume del Batman di Robert Pattinson grazie ad un video pubblicato su Twitter dal regista Matt Reeves, video che include anche il nuovo logo di Batman e un'anteprima della colonna sonora del compositore Michael Giacchino.

Il nuovo costume somiglia molto ad un'armatura "artigianale" con il logo che sarà risultato familiare ai fan del videogioco Arkham Knight, mentre la maschera non è molto convincente. E' probabile che Reeves abbia voluto strizzare l'occhio alla platea di giocatori della popolare saga di Batman: Arkham acclamata dalla critica e capace di dare nuova linfa alla mitologia del Crociato Incappucciato.

The Batman è stato descritto da Reeves come un noir e vedrà il Cavaliere Oscuro narrato come il più grande detective del mondo.

È una storia noir orientata dal punto di vista di Batman. È raccontata esattamente sulle sue spalle e spero che sarà una storia che sarà elettrizzante, ma anche emotiva. È più Batman nella sua modalità detective di quanto non abbiamo visto nei film. I fumetti ne hanno una storia. Dovrebbe essere il più grande detective del mondo, e non è necessariamente parte di ciò che sono stati i film. Mi piacerebbe che questo avvenga quando intraprendiamo quel viaggio per rintracciare i criminali e cercare di risolvere un crimine, consentirà al suo personaggio di avere un arco narrativo in modo da poter subire una trasformazione.

Sempre via Twitter l'attore Jeffrey Wright, nuovo commissario Gordon, ha fornito quello che sembra un primo sguardo al bat-segnale che dovrebbe avere anche un nuovo design in linea con il nuovo logo.

