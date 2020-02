After 2: trailer italiano del sequel basato sui bestseller di Anna Todd

Di Pietro Ferraro sabato 15 febbraio 2020

La serie bestseller "After" torna al cinema con il sequel "After 2 - Un cuore in mille pezzi".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo gli oltre 6 milioni di euro incassati al box office italiano ad aprile 2019, la serie bestseller "After" torna al cinema con il sequel After 2 basato su "After - Un cuore in mille pezzi", secondo capitolo del romanzo bestseller di Anna Todd con protagonisti Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad.

A seguire la trama del romanzo originale:





Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin... è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce - quando vuole - e dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo stesso l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo... dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio? Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia intorno a lei. Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare un'altra bugia, un'altra promessa non mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi - l'università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare ... per amore?

Il cast è completato da Selma Blair, Dylan Sprouse, Candice King, Charlie Weber, Max Ragone, Louise Lombard, Shane Paul McGhie, Rob Estes, Karimah Westbrook, Khadijha Red Thunder, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia e Dylan Arnold.

Il film è diretto da Roger Kumble, regista di Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi (1999) e Cruel Intentions 2 - Non illudersi mai (2000), e adattato per il grande schermo da Anna Todd e Mario Celaya.