Suicide Squad 2: nuovo video dal set con Harley Quinn e Idris Elba

Di Pietro Ferraro sabato 15 febbraio 2020

La nuova Task Force X di DC Comics torna nei cinema il 6 agosto 2021 nel sequel "The Suicide Squad" di James Gunn.

Disponibile un nuovo video dal set di The Suicide Squad di James Gunn che mostra la Harley Quinn di Margot Robbie insieme al nuovo personaggio non confermato di Idris Elba.

La Harley Quinn di Robbie è recentemente tornata nei cinema con il film Birds of Prey al fianco di Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya. Il film purtroppo non è andato bene al box office come si sperava ma la risposta di fan e critica è stata ampiamente positiva. Insieme al nuovo video dal set ci sono anche delle foto da Panama condivise su Instagram dal regista James Gunn.

Il nuovo video è stato condiviso dall'account Twitter DC Movie News. Il filmato mostra alcune persone scappare da qualcosa di non identificato, con i personaggi di Robbie ed Elba che corrono dritti verso la fonte del panico. Il ruolo di Elba deve ancora essere confermato, ma voci suggeriscono che Elba interpreta Vigilante, personaggio che nei fumetti conta una decina di incarnazioni con una versione live-action del personaggio, alternativa ai fumetti, apparsa come antagonista nella serie tv Arrow.

Insieme a Robbie ed Elba ci sono altri due personaggi, uno potrebbe essere Polka-Dot Man, interpretato da David Dastmalchian. mentre l'altro potrebbe essere Ratcatcher (Daniela Melchior).

Il cast di The Suicide Squad vedrà il ritorno di Viola Davis come Amanda Waller, Joel Kinnaman come Rick Flag e . Tra i nuovi attori nel film ci sono Nathan Fillion, Sean Gunn e Taika Waititi. Il film ha una data di uscita fissata al 6 agosto 2021.

Fonte: Screenrant